Сколько зарабатывает Украина на экспорте ІТ-услуг: аналитики удивили суммой

За 11 месяцев 2025 года Украина заработала на экспорте ІТ-услуг 5,97 млрд. долларов. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Украина получает миллиарды долларов от экспорта ІТ-услуг. Фото: из открытых источников

Однако этот показатель все еще на 3% меньше, чем в 2021 году, и почти на 10% меньше, чем в 2022 году, на который приходился пик экспорта услуг ІТ. Об этом сообщает портал открытых данных Опендатабот.

По данным аналитиков, сейчас ежемесячно экспорт ІТ-услуг приносит в среднем 543 млн долларов. В то же время в 2022 году средний месячный показатель составил 612 млн долларов.

В целом на сферу ІТ сейчас приходится 42% всего экспорта услуг. А доля ІТ в общем экспорте страны – как товаров, так и услуг – составляет 12% от всего объема.

При этом объемы экспорта услуг за год сократились на 9% — до 14,33 млрд долларов. Снизился также общий экспорт товаров и услуг – до 49,21 млрд долларов или на 5%.

