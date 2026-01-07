Скільки Україна заробляє на експорті ІТ-послуг: аналітики здивували сумою

За 11 місяців 2025 року Україна заробила на експорті ІТ-послуг 5,97 млрд доларів. Це на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Україна отримує мільярди доларів від експорту ІТ-послуг. Фото: з відкритих джерел

Однак, цей показник все ще на 3% менший, ніж у 2021, та майже на 10% менший, ніж у 2022 році, на який припадав пік експорту послуг ІТ. Про це повідомляє портал відкритих даних Опендатабот.

За даними аналітиків, зараз щомісяця експорт ІТ-послуг приносить, в середньому, 543 млн доларів. Водночас у 2022 році середній місячний показник становив 612 млн доларів.

Загалом на сферу ІТ нині припадає 42% від усього експорту послуг. А частка ІТ в загальному експорті країни – як товарів, так і послуг, — становить 12% від усього обсягу.

При цьому обсяги експорту послуг за рік скоротилися на 9% — до 14,33 млрд доларів. Знизився також загальний експорт товарів і послуг — до 49,21 млрд доларів або на 5%.

Як писав портал "Коментарі", з 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності нові норми державного бюджету, що передбачають підвищення соціальних стандартів, включно з пенсійними виплатами. Це означає реальне збільшення доходів для мільйонів українських пенсіонерів уже в січні.

Мінімальна заробітна плата зросла до 8 647 гривень, що автоматично вплинуло на мінімальний розмір пенсії для непрацюючих осіб віком від 65 років з повним страховим стажем. Тепер мінімальна пенсія за віком становить 3 458,80 гривень.

Крім того, зросли щомісячні виплати для осіб із особливими заслугами перед державою: Героїв України, кавалерів державних орденів Богдана Хмельницького, "За мужність", Княгині Ольги та тих, хто отримав відзнаку президента "Хрест бойових заслуг". Ще одне важливе підвищення – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тепер становить 2 595 гривень.