СМИ: действующая система валютных ограничений Пышного побуждает бизнес бежать в оффшоры

Действующая система валютных ограничений НБУ дает больше возможностей бизнеса с иностранной холдинговой структурой, чем компаниям, сохранившим собственность и центр принятия решений в Украине. Сегодня вследствие валютных ограничений, установленных НБУ, компания, сохранившая корпоративную собственность в Украине, оказывается в худшем положении, чем бизнес, заранее перенесший центр собственности в иностранную юрисдикцию. Ведь помехой резидентам стоит Постановление правления НБУ №18 от 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в аналитическом обзоре от РБК-Украина.

Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

Там отметили: вопрос заключается не в самом существовании валютных ограничений, а в том, что за четыре с половиной года система превратилась в сложную конструкцию из десятков исключений, разных дат отсчета, специальных лимитов, индивидуальных разрешений и дополнительных требований. "Национальный банк постепенно разрешил оплачивать импорт работ и услуг, репатриировать дивиденды за 2023-2025 годы в пределах общего лимита 1 млн евро в месяц, проводить отдельные операции в рамках "инвестиционного", "заемного" и "донатного" лимитов. С 11 августа 2026 г. НБУ дополнительно разрешил формировать лимит за счет прямых благотворительных взносов украинских компаний в пользу воинских частей ВСУ и Национальной гвардии. Компании также получили возможность передавать инвестиционный и дополнительный лимиты связанным юридическим лицам в рамках одной бизнес-группы. Эти решения в целом положительные, однако они не устраняют главное противоречие", — отмечают авторы материала.

"Действующая модель может создавать регуляторную асимметрию между двумя украинскими предприятиями в зависимости от характера их деятельности, не от объема налогов, количества рабочих мест и даже не от валютного эффекта сделки, а от того, где зарегистрирована компания-собственник. Это формирует неправильный сигнал для бизнеса: чтобы получить большую свободу движения капитала и возможность международной экспансии нужно создать иностранный холдинг и перенести туда центр корпоративной собственности. Таким образом, действующая модель валютного регулирования может создавать стимулы именно к тому, с чем государство годами декларирует борьбу: офшоризацию и перенос центров собственности и управления за пределы Украины", — говорится в статье РБК-Украина.

Там указывают, что военное положение позволяет применять временные меры защиты, однако не отменяет необходимости оценивать их пропорциональность и обоснованность. Но не каждая инвестиция за границу является бегством капитала.

По мнению авторов обзора, нужно оценивать не паспорт собственника, а экономическое содержание операции. Ведь валютные ограничения не могут быть неизменными только потому, что они были оправданы в феврале 2022 года. Ограничения должны быть эволюционированы вместе с состоянием экономики, структурой внешней торговли и потребностями украинского бизнеса.

В аналитическом обзоре РБК-Украина подчеркнули, что главным критерием должно быть не то, кому принадлежит компания – резиденту или иностранному холдингу, – а экономическое содержание сделки. То есть, создает ли она спрос на валютном рынке; направлена на развитие украинского экспорта; являются прозрачными источники средств и структура собственности; вернутся ли доходы от инвестиции в Украину; не используется ли операция для скрытого вывода капитала.

"В то же время возникает вопрос, как одновременно призывать бизнес покидать собственность, налоги и центры принятия решений в Украине и поддерживать валютную модель, которая может делать иностранную холдинговую структуру более выгодной, чем украинская. НБУ не должен одномоментно открывать все движение капитала, но может открыть небольшое, прозрачное и контролируемое окно для международной экспансии украинских предприятий. Это будет не уступка отдельным собственникам и не отказ от защиты валютного рынка", – резюмировали авторы аналитического обзора.

Журналисты напоминают, что в августе 2026 года НБУ заявил о расширении механизма стимулирующей валютной либерализации. Кроме действующего "донатного" лимита, компании получили "дополнительный" лимит, формируемый за счет прямых благотворительных взносов военным частям ВСУ и Национальной гвардии с 10 августа 2026 года. Такие взносы должны быть подтверждены аудиторским отчетом компании "Большой четверки" и соответствующими документами. Также компании смогут передавать инвестиционный и дополнительный лимиты или их часть другим юридическим лицам в рамках одной бизнес-группы.