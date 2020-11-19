СМИ объяснили, почему Уманскому сложно дается математика «Укравтодора»

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Станислав Молчанов
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экс-министра финансов Игоря Уманского с критикой распределения средств фонда по
борьбе с COVID-19 и его последствиями якобы могут быть связаны с политическими
амбициями бывшего чиновника, который накануне уволился из Офиса Президента, где
был советником главы ОП Андрея Ермака. Об этом пишет УНИАН.
Отмечается, что
бывший и. о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко образца 2009-2010 гг.
Уманский запомнился одними из самых высоких ставок привлечения денег на
внутреннем рынке (т. наз. "пирамида ОВГЗ" с доходностью 29-30%), а
также созданием стабфонда с "ручным" управлением, из которого
финансировалась предвыборная компания Тимошенко.
Журналисты
заявляют, что аналогичную историю Уманский якобы собирался провернуть в марте
2020 года, когда инициировал создание стабфонда по борьбе с COVID-19 и его
последствиями.
Однако огромный
дефицит бюджета, заложенный в проекте этой инициативы, не поддержала Рада.
Недавно Уманский
выступил с критикой выделения денег из "ковидного" фонда на дорожные
нужды. В частности, по его словам, около 40% средств, которые идут на дорожное
строительство — разворовывается. Если бы схема не работала, то деньги из
"ковидного" фонда выделять автодору не нужно было бы. В ответ Укравтодор уличил
экс-министра в манипуляциях и непонимании экономики дорожного строительства.
Акцентируется,
что главный вопрос, который поднимает переписка Уманского и Укравтодора — можно
ли было "перебросить" деньги с дорожного строительства на медицинские
потребности?
По данным
Минфина, который ежедневно публикует статистику
использования денег из "ковидного" фонда, МОЗ использовал свои деньги
всего на треть.
Отмечается, что в
СМИ распространяют критическую информацию об органах внутренних дел, которые
якобы освоили свое финансирование доплат для полицейских и военнослужащих
соответствующих подразделений уже почти на 100%.
Журналисты
резюмируют, что у Уманского скорее должны быть претензии к МОЗ, который не
использовал выделенные деньги вовремя, а не к Укравтодору, который обновил
инфраструктуру страны за уходящий год больше, чем за предыдущие несколько лет.
Напомним, Кабмин
вернул деньги
из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом.
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