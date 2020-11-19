СМИ объяснили, почему Уманскому сложно дается математика «Укравтодора»

Заявления экс-министра финансов Игоря Уманского с критикой распределения средств фонда по борьбе с COVID-19 и его последствиями якобы могут быть связаны с политическими амбициями бывшего чиновника, который накануне уволился из Офиса Президента, где был советником главы ОП Андрея Ермака. Об этом пишет УНИАН.

Отмечается, что бывший и. о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко образца 2009-2010 гг. Уманский запомнился одними из самых высоких ставок привлечения денег на внутреннем рынке (т. наз. "пирамида ОВГЗ" с доходностью 29-30%), а также созданием стабфонда с "ручным" управлением, из которого финансировалась предвыборная компания Тимошенко.

Журналисты заявляют, что аналогичную историю Уманский якобы собирался провернуть в марте 2020 года, когда инициировал создание стабфонда по борьбе с COVID-19 и его последствиями.

"Деньги снова предлагалось раздавать в ручном режиме, причем в перечне приоритетов, кроме помощи больницам и безработным, были такие экзотические статьи как финансирование государственного ипотечного учреждения и коммунальных предприятий", — говорится в материале.

Однако огромный дефицит бюджета, заложенный в проекте этой инициативы, не поддержала Рада.

Недавно Уманский выступил с критикой выделения денег из "ковидного" фонда на дорожные нужды. В частности, по его словам, около 40% средств, которые идут на дорожное строительство — разворовывается. Если бы схема не работала, то деньги из "ковидного" фонда выделять автодору не нужно было бы. В ответ Укравтодор уличил экс-министра в манипуляциях и непонимании экономики дорожного строительства.

Акцентируется, что главный вопрос, который поднимает переписка Уманского и Укравтодора — можно ли было "перебросить" деньги с дорожного строительства на медицинские потребности?

По данным Минфина, который ежедневно публикует статистику использования денег из "ковидного" фонда, МОЗ использовал свои деньги всего на треть.

"Аппараты ИВЛ закуплены лишь на 40% от выделенных средств, надбавки медработникам обеспечены на 65%, лаборатории и закупки СИЗ осуществлены всего на 19%. На оборудование для приемных отделений опорных больниц запланировано потратить 4,7 млрд. грн, однако фактические расходы составили всего 183 млн грн или меньше 4%", — говорится в материале.

Отмечается, что в СМИ распространяют критическую информацию об органах внутренних дел, которые якобы освоили свое финансирование доплат для полицейских и военнослужащих соответствующих подразделений уже почти на 100%.

"Почти на 85% выбрал свою квоту Фонд по безработице. Дорожники освоили почти 65% всех выделенных денег из "ковид-фонда" (это не единственный источник финансирования строительства, есть еще государственные гарантии, прямые расходы дорожного фонда, кредитные деньги). То есть абсолютное большинство получателей средств из этой структуры - работают эффективнее Минздрава в вопросе освоения выделенных на борьбу с covid ресурсов", — подчеркивают журналисты.

Журналисты резюмируют, что у Уманского скорее должны быть претензии к МОЗ, который не использовал выделенные деньги вовремя, а не к Укравтодору, который обновил инфраструктуру страны за уходящий год больше, чем за предыдущие несколько лет.

"Вполне возможно, "ковидный фонд" это только повод поговорить о гораздо более широком спектре тем и удовлетворить еще и политические амбиции экс-министра. Не зря же он накануне скандального заявления уволился из Офиса Президента и перестал быть советником его главы Андрея Ермака", — отмечается в материале.

Напомним, Кабмин вернул деньги из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!