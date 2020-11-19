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СМИ объяснили, почему Уманскому сложно дается математика «Укравтодора»

По данным СМИ, все получатели средств из «ковидного» фонда работают эффективнее Минздрава, куда Уманский предлагает «перебросить» деньги

сегодня, 18:15
Автор:

Станислав Молчанов

Заявления экс-министра финансов Игоря Уманского с критикой распределения средств фонда по борьбе с COVID-19 и его последствиями якобы могут быть связаны с политическими амбициями бывшего чиновника, который накануне уволился из Офиса Президента, где был советником главы ОП Андрея Ермака. Об этом пишет УНИАН.

СМИ объяснили, почему Уманскому сложно дается математика «Укравтодора»

Отмечается, что бывший и. о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко образца 2009-2010 гг. Уманский запомнился одними из самых высоких ставок привлечения денег на внутреннем рынке (т. наз. "пирамида ОВГЗ" с доходностью 29-30%), а также созданием стабфонда с "ручным" управлением, из которого финансировалась предвыборная компания Тимошенко.

Журналисты заявляют, что аналогичную историю Уманский якобы собирался провернуть в марте 2020 года, когда инициировал создание стабфонда по борьбе с COVID-19 и его последствиями.

"Деньги снова предлагалось раздавать в ручном режиме, причем в перечне приоритетов, кроме помощи больницам и безработным, были такие экзотические статьи как финансирование государственного ипотечного учреждения и коммунальных предприятий", — говорится в материале.

Однако огромный дефицит бюджета, заложенный в проекте этой инициативы, не поддержала Рада.

Недавно Уманский выступил с критикой выделения денег из "ковидного" фонда на дорожные нужды. В частности, по его словам, около 40% средств, которые идут на дорожное строительство — разворовывается. Если бы схема не работала, то деньги из "ковидного" фонда выделять автодору не нужно было бы. В ответ Укравтодор уличил экс-министра в манипуляциях и непонимании экономики дорожного строительства.

Акцентируется, что главный вопрос, который поднимает переписка Уманского и Укравтодора — можно ли было "перебросить" деньги с дорожного строительства на медицинские потребности?

По данным Минфина, который ежедневно публикует статистику использования денег из "ковидного" фонда, МОЗ использовал свои деньги всего на треть.

"Аппараты ИВЛ закуплены лишь на 40% от выделенных средств, надбавки медработникам обеспечены на 65%, лаборатории и закупки СИЗ осуществлены всего на 19%. На оборудование для приемных отделений опорных больниц запланировано потратить 4,7 млрд. грн, однако фактические расходы составили всего 183 млн грн или меньше 4%", — говорится в материале.

Отмечается, что в СМИ распространяют критическую информацию об органах внутренних дел, которые якобы освоили свое финансирование доплат для полицейских и военнослужащих соответствующих подразделений уже почти на 100%.

"Почти на 85% выбрал свою квоту Фонд по безработице. Дорожники освоили почти 65% всех выделенных денег из "ковид-фонда" (это не единственный источник финансирования строительства, есть еще государственные гарантии, прямые расходы дорожного фонда, кредитные деньги). То есть абсолютное большинство получателей средств из этой структуры - работают эффективнее Минздрава в вопросе освоения выделенных на борьбу с covid ресурсов", — подчеркивают журналисты.

Журналисты резюмируют, что у Уманского скорее должны быть претензии к МОЗ, который не использовал выделенные деньги вовремя, а не к Укравтодору, который обновил инфраструктуру страны за уходящий год больше, чем за предыдущие несколько лет.

"Вполне возможно, "ковидный фонд" это только повод поговорить о гораздо более широком спектре тем и удовлетворить еще и политические амбиции экс-министра. Не зря же он накануне скандального заявления уволился из Офиса Президента и перестал быть советником его главы Андрея Ермака", — отмечается в материале. 

Напомним, Кабмин вернул деньги из дорожного фонда на борьбу с коронавирусом.


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Источник: https://www.unian.net/special/umanskiy-protiv-ukravtodora-pochemu-eks-ministru-slozhno-daetsya-matematika-11225624.html
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