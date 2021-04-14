Создатель биткоина вошел в топ самых богатых людей мира - что о нем известно

Создатель биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото вошел в топ самых богатых людей мира. Его состояние достигло 61 миллиарда гривен. Об этом сообщает Forbes.

Рейтинг самых богатых людей: создатель биткоина вошел в топ-20 - кто он. Фото: pymnts.com

По разным оценкам Сатоши Накамото владеет от 750 тысяч до 1,1 миллиона виртуальной валюты BTC. Так творец криптовалюты может опередить Майкла Блумберга, Роберта и Джима Уолтонов.

Однако о самом создателя биткоина почти ничего не известно. Ранее было предпринято несколько попыток раскрыть реальное лицо, которое стоит за этим именем, но ни одна из них не привела к успеху. Некоторые предполагают, что под псевдонимом Сатоши Накамото может быть скрыта группа людей.

В своем профиле на сайте P2P Foundation Сатоши указал, что ему 37 лет и он живет в Японии. Однако и эти данные вызывают сомнение — Сатоши пишет на английском как на родном, а ПО Bitcoin не локализовано для японского языка и не документировано на японском.

Довольно значительное число людей подозревались в том, что они Сатоши Накамото. Среди них Илон Маск, американец японского происхождения Дориан Накамото, эксперт по компьютерной безопасности Дейв Клейман. Однако все эти люди опровергли догадки.

Напомним, что вчера стоимость биткоина превысила 63 000 долларов, поднявшись за сутки на 4,83 процента. Так, биткоин во время торговой сессии вырос в цене на 2,67 процента до 62,525 доллара за единицу. Таким образом, стоимость криптовалюта обновила исторический максимум. Подробнее о курсе биткоина читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что украинские чиновники в декларациях 2020 года задекларировали 46351 биткоин. Биткоины в своих доходах за прошлый год задекларировали 652 чиновники от представителей местной власти до работников министерств и полиции. Кто и сколько биткоинов имеет, узнавайте в нашей инфографике.

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