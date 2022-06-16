Списание и заморозка кредитов украинцев: как это поможет гражданам и банкам

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Народные депутаты зарегистрировали законопроект о списании и замораживании потребительских кредитов для украинцев, потерявших свое имущество во время войны.

В документе №7441-1 говорится, что физлица могут при определенных условиях перестать платить по кредитам (если был кредит на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны: оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий; повреждено или уничтожено в результате военных действий, при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту).

Получить списание кредита, если площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома — 250 кв м и является единственным местом проживания семьи заемщика, или взят был кредит на уничтоженный единый автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см. При условии, что по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору; целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества / приобретение такого автомобиля. Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Экономический обозреватель Александр Морщавка говорит, что инициатива нардепов правильна и, без сомнения, нужна для клиентов банков, потерявших жилье из-за войны.

"Здесь главное, чтобы голосованию в Верховной Раде предшествовала работа не только представителей профильного парламентского комитета, но и банкиров, уже имеющих в своем портфеле просроченные платежи по жилищным кредитам. Я думаю, что финансисты и сами сейчас нуждаются в качественном законопроекте и алгоритме действий. Если говорить именно о разрушенной недвижимости, — то списывать кредит за такое жилье нужно уже сейчас. Понятно, что заемщику не за что платить и довольно часто нечем платить", — отмечает эксперт.

Для финансовой системы страны важно, чтобы не было затягивания с механизмом, компенсирующим расходы банков. Ведь процедура возмещения из бюджета будет не быстрой.



"Их ликвидность не менее важна сейчас для стабильности финансовой системы. Правда, в законопроекте это обещают сделать из денег государственного бюджета 2023 года. В нынешних условиях, когда и ставка рефинансирования НБУ для многих учреждений неподъемна — вряд ли кредиторы готовы ждать денег из казны. Возможно, к этой проблеме стоит приобщить целевые средства, которые идут на поддержку украинской экономики от наших международных партнеров", — отмечает Александр Морщавка.

Богдан Слуцкий, финансово-экономический обозреватель, говорит, что вполне целесообразно начать процедуру замораживания и списания кредитов при наличии подтверждающих документов для тех граждан, у которых поврежденно жилье в результате войны, находится на временно оккупированной территории или даже полностью уничтожено в результате боевых действий.

"Важно, что в законопроекте до первого чтения предполагается достаточный период времени для граждан воспользоваться возможностью, а именно на период действия военного положения и плюс 3 месяца после этого. Также стоит отметить, что условие об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля справедливо, ведь должны в первую очередь помочь тем, кто добросовестно выполнял взятые на себя обязательства до начала полномасштабного агрессивного вторжения России в Украину", — отмечает эксперт.

Для банковской системы, финансировавшей для граждан кредиты важно получить свои деньги обратно. Ведь отчуждать служившее залогом имущество банк не может, выплат по кредитам, в том числе и пени и комиссии не получает.



"Эта законодательная инициатива важна не только для граждан, которые, к сожалению, потеряли жилье из-за военных действий, но и для самих банков. Поскольку граждане по объективным причинам не могут платить по кредиту, а банки при этом начисляют проценты и комиссии, но по факту не получают их. Это влияет на качество кредитного портфеля банка. Залоговое имущество, под которое банк выдал кредит (жилье или автомобиль), банковское учреждение также не может отчуждать или в связи с тем, что оно находится на временно оккупированной территории, или уничтожено. То есть такие залоги, которые отражены в балансах банков, потеряли свою стоимость. И такие кредиты превратились из например де-юре ипотечных (под залог жилья) в де-факто бланковые (в беззалоговые). Поэтому для банков эта законодательная инициатива дает возможность избавиться от неработающего кредита не за счет собственных резервов, а за счет компенсации от государства, т.е. заставы за ними, которые стали неработающими с начала войны", – подчеркивает Богдан Слуцкий.

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