Стало известно, какую зарплату получает столичный мэр Кличко

В исполнительном органе Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии", рассказали, какая заработная плата начисляется столичному мэру Виталию Кличко.

Виталий Кличко - фото: КГГА

Так, по данным ведомства, в марте 2021 года мэр Киева заработал 61 519 гривен.

Интернет-издание "Комментарии" также поинтересовалось, сколько составляет зарплата заместителя Киевского городского главы, секретаря столичной мэрии Владимира Бондаренко. В марте этого года он получил заработную плату в размере 27 012 гривен.

Напомним, что ранее в Государственном управлении делами раскрыли размеры заработной платы главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также его заместителей, среди которых Кирилл Тимошенко, Олег Татаров и другие. Об этом в ГУД рассказали в ответ на запрос журналиста издания.

Ранее портал "Комментарии" писал, что средняя заработная плата в феврале 2021 года в Украине составила 12 549 грн. Тогда как в январе этот показатель был равен 12 337 грн, что меньше на 212 грн. По данным Государственной службы статистики, больше всего получают жители Киева, Донецкой и Киевской областях. Средняя зарплата в месяц в столице достигает 18 504 грн — это самая высокая сумма по стране. А вот меньше всего доход у тех, кто работает в Кировоградской области. Там в феврале нынешнего года была зафиксирована самая низкая средняя зарплата менее 10 тыс. грн – 9903 грн. В большинстве областей Украины заработная плата составляет от 10 до 11 тыс. грн в месяц.

















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