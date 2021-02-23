Стало известно, сколько будет стоить украинцам растаможивание машины на еврономерах

Максимальная сумма, которую придется заплатить за растаможку машины, ввезенную из Европы до 2021 года, составляет 1000 евро. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

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Так, на днях Верховная Рада поддержала закон о "евробляхах". Как пояснил нардеп, для тех, кто будет ввозить авто в этом году, никаких особых условий законом не предусматривается. Ввоз происходит на общих основаниях.

"Если мы говорим о тех авто, которые были ввезены до нового года, то есть возможность растаможивания по формуле, что предусматривается законом. Верхний предел платежа устанавливается в размере 1000 евро. Независимо от того, сколько получается по формуле, 1000 евро — сумма, которую максимально оплатит лицо за растаможку транспортного средства. Но может быть и меньше", — рассказал Гетманцев.

По его словам, у власти в этом контексте есть как минимум две цели.

"Во-первых, мы хотим дать возможность людям, которые ввезли эти автомобили, в конце концов поставить точку в этой дискуссии и больше к ней никогда не возвращаться, — сказал нардеп. — Во-вторых, мы не хотим, чтобы тот бизнес, который сформировался вокруг ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, продолжал свою деятельность. Он зарабатывает фактически на уклонении от налогообложения. Никаких льгот на будущее не предвидится. Более того, сразу после завершения льготного периода, санкции за использование нерастаможенных авто начнут работать".

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