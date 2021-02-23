Стало известно, сколько будет стоить украинцам растаможивание машины на еврономерах

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Таисия Ерохина
Максимальная сумма, которую придется заплатить за растаможку машины, ввезенную из Европы до 2021 года, составляет 1000 евро. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Фото из открытых источников
Так, на днях Верховная Рада поддержала закон о "евробляхах". Как пояснил нардеп, для тех, кто будет ввозить авто в этом году, никаких особых условий законом не предусматривается. Ввоз происходит на общих основаниях.
По его словам, у власти в этом контексте есть как минимум две цели.
Как сообщалось, эксперты оценили темпы "Большого строительства" Зеленского. Чтобы приблизиться к показателям сети автодорог Польши, нашей стране понадобится 615 лет.
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