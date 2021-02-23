logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

47891.02

ETH/USD

1476.25

LTC/USD

174.17

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Стало известно, сколько будет стоить украинцам растаможивание машины на еврономерах
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько будет стоить украинцам растаможивание машины на еврономерах

Определена конкретная сумма для растаможивания «евроблях»

сегодня, 11:18
Автор:

Таисия Ерохина

Максимальная сумма, которую придется заплатить за растаможку машины, ввезенную из Европы до 2021 года, составляет 1000 евро. Об этом рассказал в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Стало известно, сколько будет стоить украинцам растаможивание машины на еврономерах

Фото из открытых источников

Так, на днях Верховная Рада поддержала закон о "евробляхах". Как пояснил нардеп, для тех, кто будет ввозить авто в этом году, никаких особых условий законом не предусматривается. Ввоз происходит на общих основаниях.

"Если мы говорим о тех авто, которые были ввезены до нового года, то есть возможность растаможивания по формуле, что предусматривается законом. Верхний предел платежа устанавливается в размере 1000 евро. Независимо от того, сколько получается по формуле, 1000 евро — сумма, которую максимально оплатит лицо за растаможку транспортного средства. Но может быть и меньше", — рассказал Гетманцев.

По его словам, у власти в этом контексте есть как минимум две цели.

"Во-первых, мы хотим дать возможность людям, которые ввезли эти автомобили, в конце концов поставить точку в этой дискуссии и больше к ней никогда не возвращаться, — сказал нардеп. — Во-вторых, мы не хотим, чтобы тот бизнес, который сформировался вокруг ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, продолжал свою деятельность. Он зарабатывает фактически на уклонении от налогообложения. Никаких льгот на будущее не предвидится. Более того, сразу после завершения льготного периода, санкции за использование нерастаможенных авто начнут работать".

Как сообщалось, эксперты оценили темпы "Большого строительства" Зеленского. Чтобы приблизиться к показателям сети автодорог Польши, нашей стране понадобится 615 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ