Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол в этом году

Новогодний стол-2021 обойдется украинцам примерно в 1706 гривен. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Фото из открытых источников

Так, стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек повысилась с прошлого года на 5,3%. Меню за 1706 грн включает традиционные блюда для праздничного стола: салаты, мясо и рыба, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

По расчетам экспертов, 3 кг салата "Оливье" будет стоить 159,37 грн, что на 13,8% больше, чем в прошлом году. Наиболее дорогие ингредиенты в блюде: колбаса — 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка — 32,50 грн, 200 г соленых огурцов — 16,50 грн, шесть яиц — 14,50 грн и 180 г майонеза — 12,50 грн. В 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

За салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) придется выложить примерно столько, сколько и в прошлом году — 120,37 грн. Филе сельди стоит 100 грн за 0,5 кг, майонез — 12,50 грн, морковь — 1,81 грн, свекла — 2,17 грн, лук — 1,19 грн, картофель — 2,70 грн.

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Полкило нарезки с сырокопченой колбасы "Салями" обойдется в 89,50 грн, подбрюшины копченой — 100 грн, биток из свинины свежий — 110 грн. Кроме того, 1 кг филе куриного свежего обойдется в 95 грн. Общая стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит почти 395 грн.

За полкило сельди надо будет заплатить 100 грн, 300 г твердого сыра — 66 грн, 200 г сливочного масла — 38 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит почти 183 грн, а фруктов — в 104 грн.

Еще 24,95 грн следует отдать за батон белого хлеба, а шоколадные конфеты будут стоить 170 грн за 1 кг.

Алкоголь потянет из кармана еще несколько сотен: 100 грн за бутылку шампанского "Артемовское" (0,75 л), 170 грн — бутылка (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки — сок и сладкая газировка — обойдутся в 76,60 грн.

Отдельные деликатесы будут стоить 470 грн. Баночка красной икры (120 г) — 250 грн, а 200 г красной рыбы — 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн.

Как сообщалось, портал "Комментарии" подсчитал стоимость крабового салата накануне новогодних праздников.

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