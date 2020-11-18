Стоимость Bitcoin снова обновляет рекорды

Стоимость крупнейшей в мире по рыночной капитализации криптовалюты достигла максимума за последние три года – стоимость одного Bitcoin сегодня выросла почти до 18 500 долл. Об этом сообщает Coindesk.



Пока биткоин приближается к рекордной отметке в 19 666 долл., которой ему удалось достичь в декабре 2017 года, еще одна криптовалюта – Ethereum – также обновила максимумы. Стоимость одной монетки сегодня выросла до 488 долл.

Европейские экономисты полагают, что таких показателей криптовалюты достигают на фоне кризиса из-за коронавируса.

Рыночная капитализация Bitcoin, которая рассчитывается путем умножения общего количества монет в обращении на цену, сейчас составляет 337,2 млрд долл., при этом в декабре 2017 года капитализация была на уровне 331,8 млрд долл., свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Напомним, несколько дней назад Bitcoin взял рекорд по стоимости за два года. В ходе торговой сессии достиг в пике 16 тыс. 43 доллара и подорожал на 3,68% за сутки. Выше отметки в 16 тыс. долларов эта криптовалюта поднималась в последний раз в начале 2018 года.

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