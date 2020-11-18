Стоимость Bitcoin снова обновляет рекорды

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Татьяна Веремеева
Стоимость крупнейшей в мире по рыночной капитализации криптовалюты
достигла максимума за последние три года – стоимость одного Bitcoin сегодня выросла
почти до 18 500 долл. Об этом
сообщает Coindesk.
Пока биткоин приближается к рекордной отметке в 19 666
долл., которой ему удалось достичь в декабре 2017 года, еще одна криптовалюта – Ethereum –
также обновила максимумы. Стоимость одной монетки сегодня выросла до 488 долл.
Европейские экономисты полагают, что таких показателей
криптовалюты достигают на фоне кризиса из-за коронавируса.
Рыночная капитализация Bitcoin, которая рассчитывается
путем умножения общего количества монет в обращении на цену, сейчас составляет 337,2
млрд долл., при этом в декабре 2017 года капитализация была на уровне 331,8
млрд долл., свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Напомним, несколько дней назад Bitcoin взял рекорд
по стоимости за два года. В ходе торговой сессии достиг в пике 16 тыс. 43
доллара и подорожал на 3,68% за сутки. Выше отметки в 16 тыс. долларов эта
криптовалюта поднималась в последний раз в начале 2018 года.
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