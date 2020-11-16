Суд взыщет с компании Коломойского 1 млрд грн в пользу ПриватБанка

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Таисия Ерохина
"Приватбанк"
отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского, сообщает "Экономическая правда" 16
ноября.
Как говорится
в решении Хозяйственного
суда Одесской области от 30 октября, суд удовлетворил иск "Приватбанка"
к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее как поручителя
компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности.
Отмечается, что "Приватбанк"
из-за нарушения должником своих обязательств разорвал кредитный договор. В свою
очередь, "Агротерминал" назвала предельным сроком возврата займа,
который был установлен кредитным соглашением, 3 ноября 2026 года.
Суд определил,
что действия "ПриватБанка" по досрочному расторжению кредитного
договора были правомерны.
Данные госреестра
указывают, что основатель "Агротерминала" — компания
"Бориваж", бенефициары которой Александр Скотник и Нарек Будагян
(через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через
Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио
Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).
Также отмечается,
что "Бориваж" и Скотник – учредители "Агротерминал
Логистик", которое было поручителем "Приватбанка" по
рефинансированию еще до национализации.
Предметом ипотеки
определили зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области со
стоимостью 5,54 млрд грн.
Напомним, Рожкова
рассказала о влиянии
Коломойского на банковскую систему Украины. По ее словам, на фоне судов
вокруг "ПриватБанка" олигарх все же влияет на банковскую систему страны.
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