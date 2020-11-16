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Суд взыщет с компании Коломойского 1 млрд грн в пользу ПриватБанка

Стало известно, что решил суд по делу ПриватБанка против компании Коломойского

сегодня, 11:42
Автор:

Таисия Ерохина

"Приватбанк" отсудил 1 млрд грн у компании Коломойского, сообщает "Экономическая правда" 16 ноября.

Суд взыщет с компании Коломойского 1 млрд грн в пользу ПриватБанка

Как говорится в решении Хозяйственного суда Одесской области от 30 октября, суд удовлетворил иск "Приватбанка" к компании "Агротерминал" и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности.

Отмечается, что "Приватбанк" из-за нарушения должником своих обязательств разорвал кредитный договор. В свою очередь, "Агротерминал" назвала предельным сроком возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, 3 ноября 2026 года.

Суд определил, что действия "ПриватБанка" по досрочному расторжению кредитного договора были правомерны.

Данные госреестра указывают, что основатель "Агротерминала" — компания "Бориваж", бенефициары которой Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

Также отмечается, что "Бориваж" и Скотник – учредители "Агротерминал Логистик", которое было поручителем "Приватбанка" по рефинансированию еще до национализации.

Предметом ипотеки определили зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области со стоимостью 5,54 млрд грн.

Напомним, Рожкова рассказала о влиянии Коломойского на банковскую систему Украины. По ее словам, на фоне судов вокруг "ПриватБанка" олигарх все же влияет на банковскую систему страны.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/11/16/667274/
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