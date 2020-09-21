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Суркисам не понравилась идея Зеленского возродить футбольный стадион в Кривбассе – СМИ

На реконструкцию стадиона в Кривом Роге хотят выделить 150 млн грн

сегодня, 16:53
Автор:

Станислав Молчанов

Депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка якобы пытался заблокировать выделение средств на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге, поставив соответствующую правку к бюджетному законопроекту "на подтверждение". Об этом сообщает "Главное".

Суркисам не понравилась идея Зеленского возродить футбольный стадион в Кривбассе – СМИ

Так, депутат Мамка на прошлой неделе, когда депутаты ВР голосовали за Законопроект № 3991, вносящий изменения в госбюджет, попросил подтвердить правку № 107. При этом, нардеп не являлся ее автором, а сама правка до этого была рассмотрена и поддержана профильным комитетом.

Отметим, что правка №107 предполагала выделить 150 млн грн государственных средств на реконструкцию футбольного стадиона "Металлург" в городе Кривой Рог. И если бы при голосовании за подтверждение правки в зале не набралось достаточного количества голосов, то законопроектом № 3991 деньги для "Металлурга" так и не были бы выделены.

Сообщается, что мотивируя свое требование проголосовать за подтверждение правки Мамка сказал: "Прошу поставить правку № 107 на подтверждение, где под добрыми лозунгами мы начинаем реконструировать стадион "Металлург", куда выделены 150 млн грн государственных средств".

По данным СМИ, нардеп Мамка не случайно пытался "сбить" финансирование реконструкции "Металлурга", потому как якобы давно сотрудничает с братьями Суркисами.

Стоит добавить, что "Металлург" долгие годы находится в запущенном состоянии. После поручения президента Владимира Зеленского на стадион обратили должное внимание. Объект должен стать в будущем основной тренировочной базой для недавно возрождённой криворожской команды "Кривбасс".

Напомним, эксперты оценили перспективы дела Суркисов и "ПриватБанка".


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