Суркисы vs ПриватБанк: эксперты оценили перспективы дела

ПриватБанк проиграл дело против оффшоров братьев Суркисов. "Комментарии" узнали у экспертов, о чём говорит решение Печерского райсуда г. Киева о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу компаний Суркисов, а также – чем может дело кончиться.

"Кроме юридической стороны есть ещё и политическая сторона вопроса"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко уверена: решение Печерского суда в деле "Суркисы против ПриватБанка" говорит о том, что власть пытается найти компромиссное решение между удовлетворением интересов бывших партнеров Коломойского - и не допустимости возврата ПриватБанка бывшим владельцам.

"Особенно, интересно выглядит эта ситуация на фоне апрельского заседания Высокого Суда Лондона, где, как раз, в ближайшее время намечено рассмотрение по существу дела "Коломойский и Боголюбов против новых собственников ПриватБанка". Напомню, тогда уважаемый во всем мире суд принял решение о том, что ПриватБанк может не выплачивать деньги "связанным собственникам". И в случае выигрыша дела Суркисами в Украине - истребовать данную сумму через международные органы принуждения и взыскания, – отмечает Оксана Чепижко. – Более того, по мнению ряда уважаемых западных юристов Коломойский и Боголюбов проиграют и суд в целом".

Но, кроме юридической стороны есть ещё и политическая сторона вопроса, подчеркивает эксперт.

"Возможно, между властью и бывшими владельцами ПриватБанка есть негласная договоренность о том, что им будет компенсирована определенная часть средств (около 1-1,5 млрд. долларов) в обмен на политическую поддержку и прекращение любой исковой активности, – поясняет Оксана Чепижко. – А это фактически означает окончание процесса национализации ПриватБанка, что очень беспокоит наших западных кредиторов. Если это так, то у Суркисов, а затем у Коломойского, есть шанс вернуть часть своих средств. Если нет - то по этому делу нас ожидает продолжение судебных процессов, но уже не в украинских, а международных судах - с минимальными шансами Суркисов на победу. Пока просматривается некий компромисс, но будем следить за развитием ситуации".

"Дело ПриватБанка в самом широком смысле - это тест, сможет ли Украина развиваться дальше"

Эксперт Института украинской политики Артем Петренко с сожалением отмечает, что дело показывает, насколько прогнила не только наша судебная система, но и, в принципе, государство.

"Еще 10 лет назад специалистам финансового рынка страны было известно, что ПриватБанк превратили в одну из самых технологичных финансовых пирамид в мире, – говорит эксперт. – Он лучше всех в стране собирал деньги населения и бизнеса и выдавал их в качестве кредитов множеству компаний, связанных с собственниками банка. Которые, как мы теперь убедились, никто не собирался возвращать".

И с этим, подчеркивает Артем Петренко, никто не мог ничего сделать.

"Поэтому, несмотря на множество других вредных шагов, которые совершил НБУ под руководством Гонтаревой, национализация ПриватБанка была необходимым и очень правильным решением. Пусть и запоздалым", – уверен эксперт.

Но, отмечает он, правоохранительная и судебная системы Украины показали тут полную неэффективность.

"До сих пор не задержаны даже бывшие топ-менеджеры банка, не говоря уже о собственниках, – напоминает Артем Петренко. – Снова одна надежда на американское правосудие, которое ведет свое расследование по фактам отмывания денег, выведенных из ПриватБанка".

По мнению эксперта, дело ПриватБанка в самом широком смысле - это тест, сможет ли Украина развиваться дальше, или продолжит деградировать, разрываемая на куски коррупционным спрутом.

"И пройдем этот тест мы только тогда, когда серьезно реформируем всю правоохранительную и судебную системы", – резюмирует Артем Петренко.

"Получение денег братьями Суркисами от ПриватБанка в судебном порядке маловероятно"

Политический аналитик, экономист Денис Гаевский полагает, что в деле с ПриватБанком и Суркисами будет воспроизведен сюжет, который тянется уже несколько лет вокруг судов между DF Group Фирташа и Одесским припортовым заводом.

"Структуры Фирташа выиграли в 2017 году иск у ОПЗ в Стокгольмском арбитраже на 250 млн долларов, – напоминает аналитик. – Но суды украинской юрисдикции блокируют это решение через апелляционные и кассационные механизмы".

Денис Гаевский считает, что и в данном случае апелляции будут тянуться годами. В итоге и получение денег братьями Суркисами от ПриватБанка в судебном порядке представляется маловероятным.

Ранее эксперты прокомментировали решение Нацбанка отозвать миллиардные иски к компаниям олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.

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