Суркисы утратили прежнее влияние на украинский футбол и не попали даже в ТОП-10 Forbes

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Станислав Молчанов
Игорь и Григорий Суркисы в 2021 году не вошли в топ-10 влиятельных людей украинского футбола по версии Forbes Украина. Об этом сообщает "Депо".
Братья Суркисы - фото из открытых источников
По информации журналистов, украинские бизнесмены заняли 12 позицию среди 50 номинатов.
Отмечается, что первое место в этом году забрал тренер сборной Украины по футболу, а также обладатель золотого мяча Андрей Шевченко.
Второе место досталось владельцу и президенту футбольного клуба "Шахтер" Ринату Ахметову.
Тройку влиятельных лидеров из мира украинского футбола закрывает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Также, в топ-10 главных людей украинского футбола вошли: главный тренер "Динамо" Мирча Луческу (№4), главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров (№5), полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко (№6), экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский (№7), генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин (№8), арбитр ФИФА Екатерина Монзуль (№9), полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский (№10).
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