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Главная Новости Бизнес финансы Суркисы утратили прежнее влияние на украинский футбол и не попали даже в ТОП-10 Forbes
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Суркисы утратили прежнее влияние на украинский футбол и не попали даже в ТОП-10 Forbes

Братья Суркисы заняли 12 место в рейтинге самых влиятельных людей в Украинском футболе

сегодня, 20:48
Автор:

Станислав Молчанов

Игорь и Григорий Суркисы в 2021 году не вошли в топ-10 влиятельных людей украинского футбола по версии Forbes Украина. Об этом сообщает "Депо".

Суркисы утратили прежнее влияние на украинский футбол и не попали даже в ТОП-10 Forbes

Братья Суркисы - фото из открытых источников

По информации журналистов, украинские бизнесмены заняли 12 позицию среди 50 номинатов.  

Отмечается, что первое место в этом году забрал тренер сборной Украины по футболу, а также обладатель золотого мяча Андрей Шевченко. 

"Он остается лучшим бомбардиром команды до сих пор. И его новая веха карьеры – тренерская – пусть и не такая яркая, но уже очень сильно влияет на весь украинский футбол", — утверждают создатели рейтинга.

Второе место досталось владельцу и президенту футбольного клуба "Шахтер" Ринату Ахметову.

"Ахметов пусть и не тратит столько же денег на футбол, как в начале прошлого десятилетия, но даже нынешний уровень вливаний даже на зарплаты футболистов выше всех остальных участников чемпионата Украины", — констатируют журналисты.

Тройку влиятельных лидеров из мира украинского футбола закрывает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Главные стороны Павелко – умение договариваться и избегать острых углов. Благодаря этому навыку он полностью контролирует Украинскую ассоциацию футбола – важнейший орган украинского футбола", — говорится в рейтинге.

Также, в топ-10 главных людей украинского футбола вошли: главный тренер "Динамо" Мирча Луческу (№4), главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров (№5), полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко (№6), экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский (№7), генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин (№8), арбитр ФИФА Екатерина Монзуль (№9), полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский (№10).


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Источник: https://www.depo.ua/rus/money/surkisi-ne-vviyshli-do-top-10-golovnikh-lyudey-ukrainskogo-futbolu-za-versieyu-forbes-202106011328076
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