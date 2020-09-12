Технологические компании теряют позиции на мировых фондовых рынках

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Татьяна Веремеева
Индекс S&P 500 по итогам недели практически не
изменился, в то время как индекс Nasdaq 100 упал в пятый раз за семь дней,
завершив худшую неделю с марта. Индекс tech-heavy вырос на 3% с максимума до
минимума в пятницу и составляет 11% с сентября. Падение индексов происходит
после того, как жаркий август ограничил ралли на 58% с конца марта. Apple Inc.
упал на 16% от своего 10-дневного максимума, но остается только на самом низком
уровне за месяц. Об этом пишет Bloomberg.
Большинство акций в S&P 500 выросли, причем три вверх
на каждые два вниз. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на ралли в Nike, Dow и Caterpillar. Индекс малых капиталов Russell 2000 потерял 0,7%.
Microsoft получила удар после сообщения о том, что Китай
не одобряет принудительную продажу американских акций TikTok.
Казначейские облигации выросли, отправив 10-летнюю
доходность ниже 0,67%, в то время как доллар ослаб. Иена была стабильной, нефть
почти не изменилась в цене, а золото падало.
Ранее "Комментарии" писали, что по мнению американского
финансово-экономического издания "Forbes", состояние
4 сотен богатейших американцев за текущий год выросло на 240 млрд долл.
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