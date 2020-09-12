Технологические компании теряют позиции на мировых фондовых рынках

Индекс S&P 500 по итогам недели практически не изменился, в то время как индекс Nasdaq 100 упал в пятый раз за семь дней, завершив худшую неделю с марта. Индекс tech-heavy вырос на 3% с максимума до минимума в пятницу и составляет 11% с сентября. Падение индексов происходит после того, как жаркий август ограничил ралли на 58% с конца марта. Apple Inc. упал на 16% от своего 10-дневного максимума, но остается только на самом низком уровне за месяц. Об этом пишет Bloomberg.



Большинство акций в S&P 500 выросли, причем три вверх на каждые два вниз. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на ралли в Nike, Dow и Caterpillar. Индекс малых капиталов Russell 2000 потерял 0,7%.

Microsoft получила удар после сообщения о том, что Китай не одобряет принудительную продажу американских акций TikTok.

Казначейские облигации выросли, отправив 10-летнюю доходность ниже 0,67%, в то время как доллар ослаб. Иена была стабильной, нефть почти не изменилась в цене, а золото падало.

Ранее "Комментарии" писали, что по мнению американского финансово-экономического издания "Forbes", состояние 4 сотен богатейших американцев за текущий год выросло на 240 млрд долл.

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