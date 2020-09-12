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Технологические компании теряют позиции на мировых фондовых рынках

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию со смешанными основными средними показателями, так как снижение технологических акций продолжилось после того, как пятимесячное ралли прекратилось на прошлой неделе

сегодня, 01:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Индекс S&P 500 по итогам недели практически не изменился, в то время как индекс Nasdaq 100 упал в пятый раз за семь дней, завершив худшую неделю с марта. Индекс tech-heavy вырос на 3% с максимума до минимума в пятницу и составляет 11% с сентября. Падение индексов происходит после того, как жаркий август ограничил ралли на 58% с конца марта. Apple Inc. упал на 16% от своего 10-дневного максимума, но остается только на самом низком уровне за месяц. Об этом пишет Bloomberg.

Технологические компании теряют позиции на мировых фондовых рынках

Большинство акций в S&P 500 выросли, причем три вверх на каждые два вниз. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на ралли в Nike, Dow и Caterpillar. Индекс малых капиталов Russell 2000 потерял 0,7%.

Microsoft получила удар после сообщения о том, что Китай не одобряет принудительную продажу американских акций TikTok.

Казначейские облигации выросли, отправив 10-летнюю доходность ниже 0,67%, в то время как доллар ослаб. Иена была стабильной, нефть почти не изменилась в цене, а золото падало.

Ранее "Комментарии" писали, что по мнению американского финансово-экономического издания "Forbes", состояние 4 сотен богатейших американцев за текущий год выросло на 240 млрд долл.


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