Жертвы пандемии: Forbes опубликовал список миллиардеров, понесших существенные убытки из-за коронавируса

По мнению американского финансово-экономического издания "Forbes", состояние 4 сотен богатейших американцев за текущий год выросло на $240 млрд. Но не всем так повезло – ниже список тех, чье состояние сократилось из-за пандемии COVID-19 от 9 до 42 %.

Источник: wikipedia.org

Пандемия резко отразилась как на индустрии развлечений и досуга, так и на энергетическом секторе. Кинотеатры, кафе, развлекательные центры закрылись, количество туристов упало, топливо за ненадобностью не покупалось. Капиталы миллиардеров, связанные с этими отраслями, соответственно, понесли существенные убытки.

Так, например, состояние основателя нефтегазовой компании Continental Resources Гарольда Хэмма уменьшилось на 42%, или на $3,7 млрд из-за резкого падения акций его корпорации.

Более, чем на треть сократилось состояние Келси Уоррен, чья компания связана со скандалом из-за магистрального нефтепровода Dakota Access Pipeline. На данный момент активы миллиардера насчитывают $2,8 млрд.

В денежном эквиваленте более всего потерял легендарный инвестор Уоррен Баффет - минус $7,3 млрд. Это отчасти связано с тем, что в июле 2020 года он пожертвовал на благотворительность акции Berkshire Hathaway на $2,9 млрд. Эти средства были переданы благотворительным фондам его детей, а также фонду Билла и Мелинды Гейтс. Напротяжении последних 14 лет Баффет пожертвовал этим фондам $40 млрд. Тем не менее, он все равно входит в четверку самых богатых людей Америки в рейтинге Forbes 400.

Компания Delaware North, основанная отцом Джереми Джейкобса в 1915 году, построила свой бизнес на заведениях общественного питания в аэропортах, на курортах и стадионах, то есть в местах, пустовавших в разгар пандемии COVID-19. В итоге миллиардер потерял $1,7 млрд и имеет $2,6 млрд.

Ракеш Гангвал, проживающий в Майами, чей бизнес связан с авиаперевозками, на фоне введенных ограничений на путешествия потерял практически 40 % активов. Сейчас его состояние насчитывает $2,3 млрд.

Вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, обладательница на данный момент $16 млрд. Несмотря на то, что по состоянию на конец июля 2020 года стоимость акций Apple выросла на 75% к прошлому году, она потеряла почти четверть своих доходов.

Компании Шелдона Адельсона Las Vegas Sands принадлежит игральный бизнес в культовом районе Лас-Вегас-Стрип. Из-за карантинных ограничений игральные заведения были закрыты три месяца. Все это нанесло убыток бизнесу миллиардера на $4,7 млрд и его состояние составляет сейчас чуть менее $29,9 млрд.

Корпорация Icahn Enterprises, основанная Карлом Айканом в 1987 году, также серьезно пострадала в результате пандемии, ведь в ее состав входят компании из энергетического сектора и автопроизводители. В итоге стоимость акций корпорации упала на 18%. Теперь состояние Карла Айкана составляет $14 млрд, что на $3,6 млрд меньше, что в прошлом году.

Братья Андрес и Алехандро Санто Доминго, получившие долю своего отца в пивоваренной компании SABMiller, поглощенной Anheuser Busch Inbev за $100 млрд в 2016 году, потеряли по 35 % финансов из-за закрытия баров и стадионов во всем мире. Теперь они имеют $2,8 млрд каждый.

Ранее "Комментарии" сообщали, что НБУ в два раза увеличил покупку валюты на межбанке.





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