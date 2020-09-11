Жертвы пандемии: Forbes опубликовал список миллиардеров, понесших существенные убытки из-за коронавируса

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Дмитрий Симоненко
По мнению американского финансово-экономического
издания "Forbes", состояние 4 сотен богатейших американцев за текущий год
выросло на $240 млрд. Но не всем так повезло – ниже список тех, чье состояние
сократилось из-за пандемии COVID-19 от 9 до 42 %.
Источник: wikipedia.org
Пандемия резко отразилась как на индустрии развлечений
и досуга, так и на энергетическом секторе. Кинотеатры, кафе, развлекательные центры
закрылись, количество туристов упало, топливо за ненадобностью не покупалось.
Капиталы миллиардеров, связанные с этими отраслями, соответственно, понесли
существенные убытки.
Так, например, состояние основателя нефтегазовой
компании Continental Resources Гарольда Хэмма уменьшилось на 42%, или на $3,7 млрд из-за
резкого падения акций его корпорации.
Более, чем на треть сократилось состояние Келси
Уоррен, чья компания связана со скандалом из-за магистрального нефтепровода
Dakota Access Pipeline. На данный момент активы миллиардера насчитывают $2,8
млрд.
В денежном эквиваленте более всего потерял легендарный
инвестор Уоррен Баффет - минус $7,3 млрд. Это отчасти связано с тем, что в
июле 2020 года он пожертвовал на благотворительность акции Berkshire Hathaway
на $2,9 млрд. Эти средства были переданы благотворительным фондам его детей, а
также фонду Билла и Мелинды Гейтс. Напротяжении последних 14 лет Баффет
пожертвовал этим фондам $40 млрд. Тем не менее, он все равно входит в четверку самых
богатых людей Америки в рейтинге Forbes 400.
Компания Delaware North, основанная отцом Джереми
Джейкобса в 1915 году, построила свой бизнес на заведениях общественного
питания в аэропортах, на курортах и стадионах, то есть в местах, пустовавших в
разгар пандемии COVID-19. В итоге миллиардер потерял $1,7 млрд и имеет $2,6
млрд.
Ракеш Гангвал, проживающий в Майами, чей бизнес связан
с авиаперевозками, на фоне введенных ограничений на путешествия потерял
практически 40 % активов. Сейчас его состояние насчитывает $2,3 млрд.
Вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, обладательница
на данный момент $16 млрд. Несмотря на то, что по состоянию на конец июля 2020
года стоимость акций Apple выросла на 75% к прошлому году, она потеряла почти
четверть своих доходов.
Компании Шелдона Адельсона Las Vegas Sands принадлежит
игральный бизнес в культовом районе Лас-Вегас-Стрип. Из-за карантинных
ограничений игральные заведения были закрыты три месяца. Все это нанесло убыток
бизнесу миллиардера на $4,7 млрд и его состояние составляет сейчас чуть менее $29,9 млрд.
Корпорация Icahn Enterprises, основанная Карлом
Айканом в 1987 году, также серьезно пострадала в результате пандемии, ведь в ее
состав входят компании из энергетического сектора и автопроизводители. В итоге
стоимость акций корпорации упала на 18%. Теперь состояние Карла Айкана
составляет $14 млрд, что на $3,6 млрд меньше, что в прошлом году.
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