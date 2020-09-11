Нацбанк в два раза увеличил покупку валюты на межбанке

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Татьяна Веремеева
Национальный
банк Украины (НБУ) в течение последней недели купил на межбанковском валютном
рынке 22,5 млн долл. При этом в период с 7 по 11 сентября 2020 года Нацбанк не
продавал валюту. Об этом свидетельствуют данные на сайте
регулятора.
Таким
образом, объем покупки валюты вырос в два раза по сравнению с показателями на
неделю раньше, когда объем покупки был на уровне 11,5 млн долл.
Всего с
начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4,5 млрд долл. и продал на 3,29
млрд долларов. По данным НБУ, за 9 месяцев 2020 года чистая покупка валюты регулятором
составила 1,21 млрд долл.
Напомним, НБУ
установил официальный
курс гривни к доллару на 14 сентября на уровне 27,90 грн за доллар, в то же
время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн за евро. Официальный
курс доллара за последний банковский день вырос на 7 копеек – вчера он был на
уровне 27,83 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего
банковского дня подорожал еще на 10 копеек – по состоянию на 11 сентября курс
был установлен на уровне 32,97 грн за евро.
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