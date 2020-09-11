Нацбанк в два раза увеличил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели купил на межбанковском валютном рынке 22,5 млн долл. При этом в период с 7 по 11 сентября 2020 года Нацбанк не продавал валюту. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Таким образом, объем покупки валюты вырос в два раза по сравнению с показателями на неделю раньше, когда объем покупки был на уровне 11,5 млн долл.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4,5 млрд долл. и продал на 3,29 млрд долларов. По данным НБУ, за 9 месяцев 2020 года чистая покупка валюты регулятором составила 1,21 млрд долл.

Напомним, НБУ установил официальный курс гривни к доллару на 14 сентября на уровне 27,90 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн за евро. Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 7 копеек – вчера он был на уровне 27,83 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 10 копеек – по состоянию на 11 сентября курс был установлен на уровне 32,97 грн за евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!