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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк в два раза увеличил покупку валюты на межбанке
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Нацбанк в два раза увеличил покупку валюты на межбанке

В течение недели НБУ не продавал валюту

сегодня, 17:13
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели купил на межбанковском валютном рынке 22,5 млн долл. При этом в период с 7 по 11 сентября 2020 года Нацбанк не продавал валюту. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Нацбанк в два раза увеличил покупку валюты на межбанке

Таким образом, объем покупки валюты вырос в два раза по сравнению с показателями на неделю раньше, когда объем покупки был на уровне 11,5 млн долл.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4,5 млрд долл. и продал на 3,29 млрд долларов. По данным НБУ, за 9 месяцев 2020 года чистая покупка валюты регулятором составила 1,21 млрд долл.

Напомним, НБУ установил официальный курс гривни к доллару на 14 сентября на уровне 27,90 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн за евро. Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 7 копеек – вчера он был на уровне 27,83 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 10 копеек – по состоянию на 11 сентября курс был установлен на уровне 32,97 грн за евро.


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