Тендеры Приват Банка: на что уходят миллионы, пока страна ждет помощи от партнеров

В то время как Украина ожидает разблокирования финансовой помощи от США и ЕС обращает внимание то, как распоряжается средствами банк № 1 в стране – Приват Банк. Портал "Комментарии" обратил внимание на наиболее красноречивые тендеры на закупки, которые уже провел и проводит Приват Банк.

Приват Банк. Фото: из открытых источников

В частности, в свободном доступе можно увидеть тендер от 18 января 2024 года на закупку рекламного оборудования (клик-системы) на 6 миллионов 879 тысяч гривен.

Или тендер на услуги креативного агентства. Правда, здесь сумма, которую планируют потратить в Приват Банке, не указана. Однако сама по себе услуга, за которую Приват Банк планирует заплатить определенную сумму во время войны и экономии бюджетных средств – удивляет.

Отдельного веса заслуживает тендер на комплекс услуг по мониторингу средств массовой информации. За все обо всем Приват Банк готов заплатить – 8 миллионов 193 тысяч 312 гривен.

Справедливости ради стоит отметить, что среди всех тендеров есть и те, которые вероятно имеют место быть, как техническое обслуживание и ремонт оборудования, услуги по обслуживанию, монтажу и демонтажу банкоматов и так далее.

Соцсети уже отреагировали на такой подход менеджмента ПриватБанка. Так блоггер Клим Братковский, анализируя тендер на комплекс услуг по мониторингу СМИ, прокомментировал у себя в Facebook: "Ну, Спасибо западным партнерам за деньги, тратим на всякую дураку".

А кандидат экономических наук, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский обратил внимание на несколько тендеров Приват Банка в 2023 году, в частности, когда менеджмент банка 19 октября 2023 провел тендер на размещение PR-материалов в СМИ, указав сумму этого тендера в 15 миллионов 300 тысяч гривен.

А 8 ноября 2023 года закончил прием заявок на услуги онлайн-медийного агентства (SEO-оптимизация) с суммой тендера – 2 миллиона гривен.

"На PR-компанию только по одному тендеру Приват потратит более 15 млн. грн. В 2023 году самым прибыльным банком оказался Приват, заработавший более 43 млрд грн. Конечно, основным источником доходов были депозитные сертификаты, поэтому особых усилий банк не прилагал. И, как говорится, с деньгами нужно расставаться легко, особенно если это легкие деньги. PS: что-то не слышу активистов: Приват спустил на рекламу 300 мавиков – чего молчим?", – прокомментировал Виктор Гольдский.

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