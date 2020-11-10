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Главная Новости Бизнес финансы "Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – Карасев
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"Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – Карасев

Эксперт заявил, что лоббируются интересы иностранных производителей, тогда как в Украине наблюдается падение промпроизводства

сегодня, 14:00
Автор:

Станислав Молчанов

"Теневые переговоры" украинских чиновников о поддержке казахского железнодорожного машиностроения имеют признаки коррупции и заслуживают пристального внимания правоохранительных органов, сообщил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – Карасев

"Тот факт, что визит членов правительства в Казахстан проходит непублично, и их результатом становится обязательства по продвижению иностранных производителей в Украине, указывает на крайне нездоровые тенденции в работе Кабмина", — сообщил эксперт.

Как напомнил Карасев, на днях украинская делегация в составе, в том числе представителей правительства, посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей продукции для модернизации украинской железной дороги. В частности, речь идет о таких металлоемких изделиях, как локомотивы, рельсы, и стрелочные переводы.

"Лоббировать интересы иностранных производителей, когда в Украине наблюдается падение промышленного производства – это, по меньшей мере, странно, — считает Карасев. — Примечательно, что при этом украинская промышленность не имеет открытого доступа на рынок Казахстана, казахские производители защищены 30-процентной ценовой преференцией на любых государственных тендерах".

Как сообщалось, эксперты оценили итоги аудита Украины и сказали, почему власть не использует весь экономический потенциал страны.


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