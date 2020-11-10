"Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – Карасев

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Станислав Молчанов
"Теневые
переговоры" украинских чиновников о поддержке казахского железнодорожного
машиностроения имеют признаки коррупции и заслуживают пристального внимания
правоохранительных органов, сообщил директор Института глобальных стратегий
Вадим Карасев.
Как напомнил
Карасев, на днях украинская делегация в составе, в том числе представителей
правительства, посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет
закупки у местных производителей продукции для модернизации украинской железной
дороги. В частности, речь идет о таких металлоемких изделиях, как локомотивы,
рельсы, и стрелочные переводы.
Как сообщалось, эксперты
оценили итоги аудита Украины и сказали, почему власть не использует весь
экономический потенциал
страны.
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