Топливный рынок в Украине: как снизить зависимость от РФ, и чего ждать в ближайшее время

Несмотря на российско-украинский конфликт, который длится восьмой год, Украина остается зависима от импорта из России. К сожалению, мы, похоже, с ноября возобновим поставки российской и белорусской (по сути, российской же) электроэнергии. А по газу и нефтепродуктам Украина и вовсе – в российско-белорусской кабале.

Топливный рынок в Украине - фото: Минэнерго

Как снизить эту зависимость? Что происходит на рынке топлива? Чего ожидать в обозримом будущем? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился эксперт рынка нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"После ралли в сентябре и октябре цены на нефть стабилизировались, а в последние дни даже несколько снизились. За последний месяц цена выросла с 76 до 86 долларов за баррель, но буквально вчера просела до 84 долларов. Это не очень существенно, но больше важно как сигнал некой стабилизации рынка, ведь до этого цена упорно ползла вверх", — говорит эксперт.

Сергей Куюн отмечает, что для нас мировые цены нефть важны потому, что 90% нефти и нефтепродуктов Украина закупает на внешних рынках. К мировым котировкам также привязана и система госрегулирования цен на нефтепродукты, которая действует с мая 2021 года. Полагаю, что ближайший ежедекадный ценовой бюллетень Минэкономики, который выйдет в начале ноября, покажет порядка 30-40 копеек роста на топливо – и на этом потенциал роста будет исчерпан.

"Ситуация остается неопределенной. Рост цен на энергоресурсы связан с беспрецедентным ростом цен на природный газ, что вызвано, прежде всего, позицией РФ. Цены на нефть и топливо ползут вверх вслед за газом, потребители ищут альтернативу этому резко подорожавшему виду топлива. И находят ее в виде нефтепродуктов, включая мазут и печное топливо, из-за чего цена на них тоже начинает расти", — говорит директор "Консалтинговой группы А-95".

Если ситуация с газом стабилизируется, исчезнет стимул и для роста цена на нефть, продолжает эксперт. Учитывая, что причина кризиса – субъективна (позиция России), то соответственно трудно понять, когда ситуация может разрешиться. Может уйти с повестки дня также быстро, как и возникла. Прогнозировать что-либо в таких условиях очень сложно.

Что касается позиции государства в данной ситуации, то поведение России на газовом рынке – еще один "звоночек", чтобы мы задумались над энергобалансом. На наш топливный рынок 70% дизельного топлива, 50% бензина, порядка 40% сжиженного газа приходит из РФ и Беларуси. Это создает немалые риски, особенно в свете войны на Востоке. Государству необходимо диверсифицировать рынок, точечно создавая условия для роста производства в стране и поставок с морского направления.

"Необходимо обратить внимание на энергетический баланс. У нас нездоровая доля сжиженного газа, импортируемого главным образом из РФ и Беларуси. Хотя мы можем наполовину снизить его потребление, заменив бензином, который можем производить в больших количествах на Шебелинском ГПЗ и Кременчугском НПЗ. Тем самым мы сможем поднять выпуск и дизтоплива, и авиационного керосина, и того же сжиженного газа. Параллельно вырастет загрузка портов, нефтетранспортной системы и железной дороги. Если же принять меры по стимулированию морского импорта нефтепродуктов, то вполне можно снизить долю импорта из стран СНГ до 30-35%", — резюмировал эксперт.

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