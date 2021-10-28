Топливный рынок в Украине: как снизить зависимость от РФ, и чего ждать в ближайшее время

Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Несмотря на российско-украинский конфликт, который длится восьмой год, Украина остается зависима от импорта из России. К сожалению, мы, похоже, с ноября возобновим поставки российской и белорусской (по сути, российской же) электроэнергии. А по газу и нефтепродуктам Украина и вовсе – в российско-белорусской кабале.
Топливный рынок в Украине - фото: Минэнерго
Как снизить эту зависимость? Что происходит на рынке топлива? Чего ожидать в обозримом будущем? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился эксперт рынка нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
Сергей Куюн отмечает, что для нас мировые цены нефть важны потому, что 90% нефти и нефтепродуктов Украина закупает на внешних рынках. К мировым котировкам также привязана и система госрегулирования цен на нефтепродукты, которая действует с мая 2021 года. Полагаю, что ближайший ежедекадный ценовой бюллетень Минэкономики, который выйдет в начале ноября, покажет порядка 30-40 копеек роста на топливо – и на этом потенциал роста будет исчерпан.
Если ситуация с газом стабилизируется, исчезнет стимул и для роста цена на нефть, продолжает эксперт. Учитывая, что причина кризиса – субъективна (позиция России), то соответственно трудно понять, когда ситуация может разрешиться. Может уйти с повестки дня также быстро, как и возникла. Прогнозировать что-либо в таких условиях очень сложно.
Что касается позиции государства в данной ситуации, то поведение России на газовом рынке – еще один "звоночек", чтобы мы задумались над энергобалансом. На наш топливный рынок 70% дизельного топлива, 50% бензина, порядка 40% сжиженного газа приходит из РФ и Беларуси. Это создает немалые риски, особенно в свете войны на Востоке. Государству необходимо диверсифицировать рынок, точечно создавая условия для роста производства в стране и поставок с морского направления.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости