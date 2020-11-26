Три главные ловушки кредита

Чтобы кредитования помогало, а не обедняло, следует знать его главные тонкости. Чтобы не допускать ошибок, портал Minfin сообщил о трех главных ловушках, которые могут вас ожидать. Если вы учтете их при получении кредита, он не принесет убытков.



Фото: finway.com.ua

1. Будьте внимательны к акциям

Акции — это то, чем заманивают клиента. Они могут казаться очень выгодными и честными. Но для начала ознакомьтесь с деталями, прочитайте условия. Часто в акционных предложениях встречаются подводные камни, на которые практически не обращают внимания.

Просмотрите все предложения маленьким шрифтом, спросите у менеджера все, что вас интересует и только тогда, когда не заметите ничего подозрительного, можете брать акционный кредит.

2. Выплачивайте все до последней копейки

Казалось бы, что решают несколько невыплаченных копеек. Это такая мелочь, о которой все забывают. Через некоторое время из этой мелочи может вырасти огромная сумма. Поэтому, лучше еще раз просмотрите, закрыли ли вы кредит полностью.

3. Подумайте, будете ли вы в состоянии выплатить кредит

Часто бывает так, что человек берет кредит не задумываясь о будущем. Чтобы не остаться голым и босым попросите менеджера банка рассчитать ваш коэффициент допустимой нагрузки. Так вы будете точно знать, стоит брать кредит или нет. Не превращайте свою жизнь в сплошной долг.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что курс доллара упал до самого низкого уровня с 2018 года.













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