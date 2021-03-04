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Главная Новости Бизнес финансы Три способа накопить деньги, которые работают для любого уровня доходов
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Три способа накопить деньги, которые работают для любого уровня доходов

Пользуйтесь этими советами, и вы научитесь экономить и копить денежные средства

сегодня, 15:51
Автор:

Елизавета Черных

Всем нам знакома сотня способов сэкономить и накопить деньги, и еще столько же оправданий, почему мы до сих пор этого не сделали. Издание ADME поделилось тремя эффективными способами собрать крупную сумму, несмотря на уровень дохода. 

Три способа накопить деньги, которые работают для любого уровня доходов

Как накопить деньги - фото из открытых источников

Используйте приложения для подсчета доходов и расходов

Сеть предлагает множество разнообразных ресурсов, которые помогут вести учет финансов и контролировать расходы. Такие приложения можно синхронизировать с банковской картой или платежной системой, которую вы используете. Подобные ресурсы позволяют распланировать бюджет, наблюдать за статистикой доходов и расходов и уведомлять об оплате обязательных платежей. 

Оцените стоимость ваших привычек

Портал рекомендует подсчитать, сколько денег вы тратите на свои ежедневные привычки. Это поможет решить, от чего стоит отказаться в пользу реализации желанных целей. К примеру, чашка кофе стоит недорого, однако если приобретать напиток каждый день, то за 12 месяцев получается крупная сумма. К примеру, стоимость чашки — $ 1, в этом случае вы тратите на кофе $ 365 в год. То же самое касается и вредных привычек, которые заметно бьют по бюджету.

Соблюдайте правило "сначала заплати себе"

Это правило подразумевает откладывать деньги сразу же после зарплаты. Стоит определить сумму, которую вы можете откладывать ежемесячно и сразу же пополнять свой накопительный счет. Рекомендуется класть в "копилку" около 10-30% с заработной платы, а из премий и бонусов — 30-50%. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как накопить 5050 гривен по формуле Карла Гаусса. 


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Источник: https://www.adme.ru/
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Обусуждения

Алина

сегодня, 16:02

Ну с новыми тарифами, то может и получится https://kosatka.media/category/elektroenergiya/news/shmygal-tarif-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-v-aprele-skoree-vsego-ostanetsya-1-68-grn-za-kvt-ch

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