Три способа накопить деньги, которые работают для любого уровня доходов

Всем нам знакома сотня способов сэкономить и накопить деньги, и еще столько же оправданий, почему мы до сих пор этого не сделали. Издание ADME поделилось тремя эффективными способами собрать крупную сумму, несмотря на уровень дохода.

Как накопить деньги - фото из открытых источников

Используйте приложения для подсчета доходов и расходов

Сеть предлагает множество разнообразных ресурсов, которые помогут вести учет финансов и контролировать расходы. Такие приложения можно синхронизировать с банковской картой или платежной системой, которую вы используете. Подобные ресурсы позволяют распланировать бюджет, наблюдать за статистикой доходов и расходов и уведомлять об оплате обязательных платежей.

Оцените стоимость ваших привычек

Портал рекомендует подсчитать, сколько денег вы тратите на свои ежедневные привычки. Это поможет решить, от чего стоит отказаться в пользу реализации желанных целей. К примеру, чашка кофе стоит недорого, однако если приобретать напиток каждый день, то за 12 месяцев получается крупная сумма. К примеру, стоимость чашки — $ 1, в этом случае вы тратите на кофе $ 365 в год. То же самое касается и вредных привычек, которые заметно бьют по бюджету.

Соблюдайте правило "сначала заплати себе"

Это правило подразумевает откладывать деньги сразу же после зарплаты. Стоит определить сумму, которую вы можете откладывать ежемесячно и сразу же пополнять свой накопительный счет. Рекомендуется класть в "копилку" около 10-30% с заработной платы, а из премий и бонусов — 30-50%.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как накопить 5050 гривен по формуле Карла Гаусса.

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