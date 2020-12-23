kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.12.2020

BTC/USD

23590.53

ETH/USD

607.02

LTC/USD

105.93

НБУ 23.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес финансы Туроператоры Украины полностью переходят на гривну
commentss НОВОСТИ Все новости

Туроператоры Украины полностью переходят на гривну

Стоимость туров теперь будет указываться только в гривнах

сегодня, 19:11
Автор:

Татьяна Лозовенко

Десять крупнейших туроператоров Украины теперь указывают цены на сайтах в гривнах. Об этом сообщил глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Туроператоры Украины полностью переходят на гривну

Фото: из открытых источников

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал туроператорам указывать стоимость туров  в гривнах. Хмельницкий отметил, что больше не будет "собственного курса валют", который не коррелирует с официальным. 

"Все честно", — отметил он, добавив, что это решения пойдет на благо потребителям. 

Глава ведомства также заявил, что стоимость туров теперь будет заранее понятна.

"Хорошо то, что мы не дошли до штрафов и судов, согласовав лучшие условия для конкуренции в диалоге", — написал он в публикации.

Зачем менять доллар на гривну? 

Многие покупают тур, например, за 800 долларов, но платят все равно в гривне. У туроператоров есть свой курс валют, который может значительно "подпортить" отдых туристу. Большинство туристов уже давно привыкли к таким аномалиями с курсом. Туроператоры таким образом зарабатывают завышенном курсе, когда все риски остаются на потребителе.

Напомним, вчера Турция сделала неожиданное заявление о туристах из Украины. До этого стало известно, что на Шри-Ланке отменили плату за посадку самолетов и парковочное место, чтобы "спасти" туристическую сферу и увеличить количество международных рейсов. Это значительно уменьшит расходы на авиасообщение с индийским островом и удешевит стоимость посещения туристического курорта.  

Ранее "Комментарии" писали о новых реформах в сфере туризма в 2021 году: цены, страны, возможности. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ