Туроператоры Украины полностью переходят на гривну

Десять крупнейших туроператоров Украины теперь указывают цены на сайтах в гривнах. Об этом сообщил глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Фото: из открытых источников

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал туроператорам указывать стоимость туров в гривнах. Хмельницкий отметил, что больше не будет "собственного курса валют", который не коррелирует с официальным.

"Все честно", — отметил он, добавив, что это решения пойдет на благо потребителям.

Глава ведомства также заявил, что стоимость туров теперь будет заранее понятна.

"Хорошо то, что мы не дошли до штрафов и судов, согласовав лучшие условия для конкуренции в диалоге", — написал он в публикации.

Многие покупают тур, например, за 800 долларов, но платят все равно в гривне. У туроператоров есть свой курс валют, который может значительно "подпортить" отдых туристу. Большинство туристов уже давно привыкли к таким аномалиями с курсом. Туроператоры таким образом зарабатывают завышенном курсе, когда все риски остаются на потребителе.

Напомним, вчера Турция сделала неожиданное заявление о туристах из Украины. До этого стало известно, что на Шри-Ланке отменили плату за посадку самолетов и парковочное место, чтобы "спасти" туристическую сферу и увеличить количество международных рейсов. Это значительно уменьшит расходы на авиасообщение с индийским островом и удешевит стоимость посещения туристического курорта.

Ранее "Комментарии" писали о новых реформах в сфере туризма в 2021 году: цены, страны, возможности.

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