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Главная Новости Бизнес финансы Украина потратит 18 миллионов гривен на изготовление государственных наград
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Украина потратит 18 миллионов гривен на изготовление государственных наград

В тендерной документации говорится о 27 видах наград и сотнях комплектов

сегодня, 20:29
Автор:

Таисия Ерохина

Государственное управление делами Украины (далее — ГУД) заплатит 18 миллионов гривен за изготовление государственных наград в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные о государственных закупках в системе Prozorro.

Украина потратит 18 миллионов гривен на изготовление государственных наград

Фото из открытых источников

По данным тендера, датированного 1 апреля 2021 года, средства в размере 18 050 282,10 гривен (с НДС) получит Национальный банк Украины через уполномоченное им подразделение — Банкнотно-монетный двор.

Предусматривается закупка государственных наград по 27 категориям. Это ордена "Золотая Звезда", Государства, Свободы, князя Ярослава Мудрого I и V степеней, "За заслуги" (I-III степеней), княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого (с мечами). Также будут закуплены медали "За воинскую службу Украине" и знак отличия Президента Украины — медаль "За труд и доблесть".

Речь идет и о многочисленных нагрудных знаках к почетным званиям "Народный артист", "Заслуженный артист", "Заслуженный деятель науки и техники", "Заслуженный донор", "Заслуженный врач", "Заслуженный мастер народного творчества", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный работник образования", "Заслуженный работник промышленности", "Заслуженный работник социальной сферы", "Заслуженный работник сферы услуг", "Заслуженный работник физической культуры и спорта", "Заслуженный художник", "Заслуженный юрист" и "Мать-героиня".

Каждой позиции должно быть изготовлено от 10 до 2000 штук (от 5 до 250 комплектов).

Добавим, что в 2020 году ГУД потратило на закупки государственных наград 13,4 миллиона гривен.

Государственное управление делами — специальное учреждение, которое занимается обеспечением потребностей других государственных органов. ГУД ответственное за закупки самых разных товаров и услуг: от офисной бумаги до ремонтов и авиаперевозок.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию.


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Источник: https://www.dzo.com.ua/tenders/10210888
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 19:51

А будет орден за геноцид народа Украины или нагрудный знак - заслуженный слуга? Деньги мудакам тратить некуда, надо еще одолжить у МВФ а то на награды не хватает. Все уже есть, а вот с наградами напряженка

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