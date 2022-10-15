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Украина заняла 3 место по индексу глобального внедрения криптовалюты в 2022 году

Украина становится все более удобной для криптовалютного бизнеса, показывающего рейтинг Global Crypto Adoption Index.

сегодня, 18:48
Автор:

Slava Kot
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В представленном рейтинге глобального внедрения криптовалют в мире по состоянию на 2022 год Украина вошла в тройку лидеров. Об этом сообщает портал Chainalysis, который и составил соответствующий рейтинг.

Украина заняла 3 место по индексу глобального внедрения криптовалюты в 2022 году

Украина третья по индексу глобального внедрения криптовалюты. Фото с окрытых источников

Аналитики Chainalysis проанализировали 146 стран по пяти параметрам и составили Global Crypto Adoption Index. Как сообщают организаторы криптовалютного рейтинга, их цель была составить индекс по странам, где большинство населения вкладывает деньги в криптовалюту, общее количество транзакций и корреляцию этих показателей с криптоцифровыми институтами.

Согласно индексу глобального внедрения криптовалют Украина заняла третье место. На первом оказался Вьетнам, уже второй год подряд побеждающий в рейтинге. Вторая ступенька досталась Филиппинам. В пятерку попали Индия и США.

С лучшими 10 странами рейтинга Global Crypto Adoption Index можно ознакомиться ниже:

Украина заняла 3 место по индексу глобального внедрения криптовалюты в 2022 году - фото 2

Интересно, что Украина и в прошлом году находилась высоко в рейтинге. В 2021 году Украина заняла четвертое место по глобальному внедрению криптовалют, а в этом году улучшила свою позицию на один пункт.

Также в Украине над внедрением криптовалюты работают государственные институты. По словам главы Минцифра Федорова, Украина пытается создать максимально комфортные условия для криптобизнеса в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из самых известных криптовалют мира получила обновление. По мнению аналитиков это исторический момент в криптомире.

Также "Комментарии" писали о мужчине, которому за кражу криптовалют грозит заключение более чем на 40 тыс. лет.



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Источник: https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/
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