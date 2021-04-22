Украинцы смогут узнать размер будущей пенсии: как это сделать

Отныне каждый гражданин Украины может заранее узнать размер своей пенсии, рассчитав ее. Поскольку этот вопрос волнует многих украинцев, Министерство социальной политики разработало специальный калькулятор. Об этом сообщает Минсоцполитики на своем Telegram-канале.

Пенсию в Украине можно просчитать заранее - онлайн калькулятор. Фото: shkolazhizni.ru

Чтобы узнать, какую пенсию будет получать человек, стоит зайти на портал Пенсионного фонда и открыть специальный калькулятор.



Поэтапные шаги:

1. Авторизация. Зайти в свой личный кабинет можно с помощью цифровой подписи или системы интегрированной идентификации GOV ID. Если вы не зарегистрированы на портале, можно быстро создать свою страницу несколькими способами.

2. Найти на сайте пенсионный калькулятор, или забить его в поиске.

3. Можно выбрать алгоритм расчета, актуализировать данные трудовой деятельности. Затем нажать кнопку "Сохранить и рассчитать".

Далее вам сообщается размер вашей будущей пенсии. Сумма пенсии базируется на персональных данных, содержащихся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины и Электронной трудовой книжке, а также дополнительно введенной пользователем информации.

Дополнительно пенсионный калькулятор формирует протокол, который показывает все составляющие выплаты: помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и тому подобное.

Напомним, что с сентября 2021 в Украине будет действовать новый порядок получения пенсий. Речь идет о переводе пенсионных выплат на банковскую карточку. Как будут выплачивать пенсии, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" спросил экспертов, как пенсионеры будут получать свои деньги. Их мнения читайте здесь.

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