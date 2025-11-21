Украинцы уже могут подать заявку на 6500 грн в рамках "зимней поддержки"

В Украине с 21 ноября стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку" для незащищенных категорий населения. Некоторые категории населения могут получить выплату в 6500 гривен. Об этом завила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

6500 грн в рамках "зимней поддержки". Фото: из открытых источников

Эта часть "Зимней поддержки" рассчитана на украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Кто может получить 6500 гривен от государства: дети под опекой или попечительством; дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью); люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц; дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание; дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет; одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

"Получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины", — отметила Свириденко.

Для того, чтобы получить выплату через "Дію" нужно перейти в приложении в раздел "Зимняя поддержка". Далее нужно выбрать получателя. Оформить выплаты на Дия.Карту.

Можно также получить выплату оффлайн через ПФУ. Нужно прийти в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Подготовить карточку или Дія.Карту. Оформить заявление на получение выплаты с помощью сотрудника. Дождаться, пока выплата придет на специальный счет.

При этом выплата поступит на текущий счет со специальным режимом использования (при условии его наличия в банке), или на Дія.Карту. Деньги можно будет потратить в течение 180 дней с момента зачисления, но только на определенный перечень товаров и услуг — приобретение лекарственных средств, одежды, обуви, витаминов и тому подобное.

