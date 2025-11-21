Українці вже можуть подати заявку на 6500 грн у рамках "зимової підтримки"

В Україні з 21 листопада стартував прийом заявок на "Зимову підтримку" для незахищених категорій населення. Деякі категорії населення можуть отримати виплату 6500 гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

6500 грн у рамках "зимової підтримки". Фото: із відкритих джерел

Ця частина "Зимової підтримки" розрахована на українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних обставинах. Хто може отримати 6500 гривень від держави: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (включаючи дітей з інвалідністю); люди з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти із числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; самотні пенсіонери, які одержують надбавку на догляд.

"Отримати допомогу можна двома способами – онлайн через додаток "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України", — наголосила Свириденко.

Для того, щоб отримати виплату через "Дію", потрібно перейти в додатку до розділу "Зимова підтримка". Далі потрібно вибрати отримувача. Оформити виплати на Дія.

Можна також отримати виплату офлайн через ПФУ. Потрібно прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду. Підготувати картку або Дія.Карту. Оформити заяву отримання виплати з допомогою співробітника. Дочекатися, доки виплата прийде на спеціальний рахунок.

При цьому виплата надійде на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (за умови його наявності у банку) або на Дія.Карту. Гроші можна буде витратити протягом 180 днів з моменту зарахування, але лише на певний перелік товарів та послуг – придбання лікарських засобів, одягу, взуття, вітамінів тощо.

