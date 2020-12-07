Украинские банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Украинцы все больше осваивают кредиты на покупку жилья. Согласно данным Национального банка Украины, октябрь текущего года стал рекордным — такого количества кредитов на ипотеку украинцы не брали с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Украинцы стали брать больше кредитов на покупку жилья

"Делимся интересным обзором ипотечного кредитования населения в октябре, по результатам опроса банков...выдано 662 кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года", — уточнили в НБУ.

Вместе с тем выросли и размеры кредитов — по сравнению с сентябрем нынешнего года средний кредит вырос более чем на 40 тыс грн — с 700 тыс. до 741 тыс. грн в октябре.

"Сохраняется тренд на жилье на вторичном рынке. На его покупку выдано 87% всего объема ипотеки в октябре. Средняя эффективная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась. На вторичном рынке с 14,9% (в сентябре) до 14,3% (в октябре), на первичном — с 18,4% (в сентябре) до 17,2% (в октябре)", — отметили в пресс-службе.

Анализ кредитования по регионам показал, что наибольшее количество кредитов на жилье было выдано в Киеве — для покупки квартир жители столицы заключили 187 договоров на общую сумму 208,2 млн грн, что составило 28% от количества и 42% общей суммы кредитования.

Максимальное количество кредитов и наиболее весомая часть финансирования припадает на пять банков, что свидетельствует о высокой концентрированности данного направления банковской деятельности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине за последний год значительно снизились ставки по кредитам на жилье. В прошлом месяце процент на ипотеку также опустился. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. Так, средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Пока что центробанк не говорит о 10%. В большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год, поясняет замглавы НБУ.

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