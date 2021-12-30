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Украинских работодателей предупреждают о новых штрафах в 2022 году: сколько заплатят нарушители

В Украине работодателей будут штрафовать за указание желаемого пола кандидата в объявлениях

сегодня, 14:15
Автор:

Денис Подставной
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В Украине начнут штрафовать работодателей за дискриминационные формулировки в объявлениях. 

Украинских работодателей предупреждают о новых штрафах в 2022 году: сколько заплатят нарушители

Штрафы. Иллюстрация: Pixabay

С 8 января 2022 года на работодателей, которые при поиске сотрудника будут указывать желаемый пол человека, а также возраст, национальность или вероисповедание, будут наложены штрафные санкции. О запрете таких вакансий говорится в статье 24 Закона Украины "О рекламе".

За нарушение предусмотрен штраф в виде десятикратного размера минимальной заработной платы. По скольку сейчас сумма минимальной зарплаты составляет 6 500 гривен, то соответственно работодатель должен будет заплатить 65 тысяч гривен штрафа. 

Если размер минимальной зарплаты вырастет, то и штраф также увеличится. 

Нарушитель должен будет оплатить штраф в течение 15 дней с момента получения распорядительного документа.

В связи с этим, некоторые сайты для поиска работы и размещения вакансий начали предупреждать своих пользователей. В сообщении указываются примеры неправильных формулировок в объявлениях: "На вакансию рассматриваются женщины возрастом от 25 до 35 лет". 

Работодателей просят проверить свои объявления на содержание подобных формулировок и заменить их. 

Украинских работодателей предупреждают о новых штрафах в 2022 году: сколько заплатят нарушители - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что В течение нескольких недель штамм Omicron вызвал тысячи новых госпитализаций из-за COVID-19 среди детей в США, вызывая новые беспокойства относительно того, как многие непривитые американцы в возрасте до 18 лет преодолеют новый всплеск. Ожидается, что случаи заболевания Omicron будут расти еще быстрее в Соединенных Штатах, поскольку школы возобновят работу

Также сайт "Комментарии" писал о том, что идентичный продуктовый набор из 24 социально значимых товаров в Польше дешевле, чем в Украине. Такие данные привели украинские экономисты. 


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Источник: https://comments.ua/
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