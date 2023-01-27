Украинский бизнес в войну потерял $13 млрд: Кто больше всего

По итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это оценка экспертов проекта Россия заплатит KSE Institute аналитического центра при Киевской школе экономики, пишут "Комментарии".



Ущерб, нанесенный бизнесу Украины, оценивают в $13 млрд

Общая сумма прямого убытка предприятий, включая государственные, и частные предприниматели оценивается в $13 млрд. Из них $9 млрд — доля убытков крупных и средних предприятий. Общие косвенные потери составляют $33,1 млрд. А необходимая сумма для восстановления предприятий — $24,9 млрд.

"Подавляющее количество разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях – Киевской и Донецкой – по 17% от общего количества, Запорожской – 14%, Харьковской – 13%, Луганской – 10% и Николаевской – 8%. Обычно область регистрации предприятия совпадает с областью, в которой у предприятия получило прямой ущерб, но есть и исключения", — отмечает руководитель направления экономических потерь проекта "Россия заплатит", старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

В крупнейшие предприятия по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии России в 2022 году, вошли Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь, Нибулон, Мотор Сич. Согласно оценке экспертов проекта 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично.

Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий потерпели разрушения АО "Мотор Сич" в результате ракетного удара в октябре 2022 года, а также "Укрхимтрансамиак", ЧАО "Глины Донбасса", "Конти" и "Нибулон".

"Со стабилизацией фронта уменьшается и количество повреждений новых предприятий. Кроме того, снижается количество новых случаев мародерства или хищения товарных остатков. Следует заметить, что информация о поврежденных объектах поступает с некоторым опозданием", – объясняет Дмитрий Горюнов.

Как писали "Комментарии", состоялось первое заседание экономического Рамштайна. Эта платформа призвана обеспечить тесную координацию между международными донорами и международными финансовыми организациями и организовать согласованное, прозрачное и подотчетное оказание поддержки Украине.

Читайте на портале "Комментарии" - доноры Украины хотят услышать от власти конкретные предложения по улучшению экономической ситуации в стране.

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