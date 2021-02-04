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Украинский изменили е-лимит на зарубежные валютные операции

В НБУ объяснили, каких операций касается увеличенный лимит

сегодня, 19:17
Автор:

Таисия Ерохина

Национальный банк Украины с завтрашнего дня, 5 февраля, увеличивает годовой е-лимит по некоторым валютным операциям населения вдвое — до 200 000 евро. Об этом сегодня сообщается на странице центробанка в Facebook.

Украинский изменили е-лимит на зарубежные валютные операции

Е-лимит на зарубежные валютные операции. Фото из открытых источников

Так, увеличенный лимит касается переводов средств физических лиц за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине.

К таким операции можно отнести:

— инвестиции за границу

— размещение средств на собственных иностранных счетах;

— перевод средств по договору страхования жизни;

— предоставление займа нерезидентам.

В сообщении Нацбанка отмечается, что такие изменения не отразятся на работе валютного рынка Украины. Поскольку еще раньше был сделан шаг к валютной либерализации: физлица более года могут свободно покупать безналичную иностранную валюту при отсутствии обязательств и оснований.

По данным НБУ, в прошлом году физлица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 млн евро. Для сравнения, эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке.

В НБУ говорят, что идут к полному снятию электронного лимита на осуществление иностранных инвестиций. Речь идет о принятии законопроектов, касающихся противодействия BEPS, а еще один необходимый фактор — благоприятные макроэкономические условия.

Как сообщалось, НБУ опубликовал свежие данные по индексу ожиданий деловой активности. Так, предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию или услуги. Это вызвано ростом цен на сырье и цен поставщиков. Кроме того, бизнес-сообщество настроено на дальнейшее уменьшение численности своих работников.


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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2796211813926306?__cft__[0]=AZVo3nmhCXLg703NQxMrA1Pvr9ezLM1FRdLkZQvI-mRZMzSeoyvOrJalQiXZJJ0A9-TuTGgGrjXOMIoeEwZny6_jRahU8kG4z96dwXjZykAfFJM-LGWWGd0a2QkCKxLHcHTaBq1156eGK5eoePZbmKvP&__tn__=%2CO%2CP-R
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