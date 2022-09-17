В 2023 и 2024 годах никакого экономического развития не будет: какой сигнал посылает украинцам НБУ

Нацбанк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне довольно высоких 25% годовых. В НБУ объяснили такое решение прогнозируемой инфляционной динамикой и балансом инфляционных рисков. К чему это приведет? Как может отобразиться на жизни простых украинцев? В этом вопросе "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Доллары. Фото из открытых источников

НБУ будет "печатать" доходы для коммерческих банков, привлекая почти всю их свободную ликвидность на свои депозитные сертификаты

Экономический и финансовый эксперт Алексей Кущ считает, что учетная ставка НБУ 25% есть однозначным сигналом того, что она не будет пересматриваться до второй половины 2024-года.

"Что это означает? Нацбанк посылает сигнал бизнесу и населению: в 2023 и 2024 годах никакого экономического развития у нас не будет, так как кредитный рычаг будет отключен от реального сектора и переключен на финансовый. Вся прибыль системы будет зарабатываться там же – в финансовом герметичном пузыре, прочно отделенном от потребностей экономики. История монетарной политики еще не знала столь длительного негативного целеполагания центрального банка по отношению к задачам экономического развития. По сути НБУ постулирует одну базовую цель – зарабатывать в 2023-2024 годах в Украине можно будет лишь на финансовых спекуляциях", – отметил эксперт.

По его мнению, НБУ будет "печатать" доходы для коммерческих банков, привлекая почти всю их свободную ликвидность на свои депозитные сертификаты. Можно будет заработать и на ОВГЗ, но здесь НБУ уже "уценивает" этот инструмент при определении суммы залога со стороны банков под свой рефинанс. Тем самым, "намекая", что подобное "дисконтирование" продолжится до тех пор, пока доходность ОВГЗ Минфина не превысит доходность его депозитных сертификатов, то есть покуда она не приблизится к отметке 30%. А тем временем, ЦБ РФ снизил свою базовую ставку на 50 бп до уровня 7,5%.

"Может и не стоило об этом говорить, делая "рекламу" нашим врагам. Но информация публичная и она важна для нас в контексте понимания того, что одна лишь международная помощь не запустит заглохший экономический двигатель. Наша экономика нуждается в структурной перестройке под изменившиеся факторы внешней и внутренней среды. Она нуждается в трансформации под формат мобилизационной экономической модели. А для этого нужны либо кредиты, либо инвестиции. Лучше и то, и другое", – отметил Алексей Кущ.

Он прогнозирует, что внешних инвестиций у нас пока не будет. Мы можем рассчитывать лишь на государственные капитальные вложения, инвестиции населения и части национального бизнеса. И на кредитование. Без которого, остановится практически все. То есть, эффективная монетарная политика – это важнейшая составляющая нашей Победы.

Цели, с которой НБУ повышал ставку до 25% в начале июня, еще не достигнуто

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек отметил, что процентные ставки по депозитам выросли с момента повышения учетной ставки в июне достаточно серьезно, но рынок сохраняет потенциал для роста доходности депозитов, что позволяет сохранить ставку на текущем уровне.

"Я соблюдаю консервативный сценарий и считаю, что Нацбанк резонно оставил учетную ставку на текущем уровне. Для этого, по моему мнению, есть две ключевые предпосылки. Во-первых, по данным Госстата, по итогам июля инфляция выросла на 0,7 п. п. — до 22,2% в годовом исчислении. Это очень высокий показатель, но он меньше ожидания НБУ, что является уже достаточно неплохой новостью.(…) Во-вторых, цели, с которой НБУ повышал ставку до 25% в начале июня, еще не достигнуто", — отметил Иван Свитек.

Читайте также на портале "Комментарии" — "хлопки" в Херсоне и Луганске: что это было – кто из коллаборантов следующий.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!