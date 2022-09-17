В 2023 и 2024 годах никакого экономического развития не будет: какой сигнал посылает украинцам НБУ

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Кравцев Сергей
Нацбанк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне довольно высоких 25% годовых. В НБУ объяснили такое решение прогнозируемой инфляционной динамикой и балансом инфляционных рисков. К чему это приведет? Как может отобразиться на жизни простых украинцев? В этом вопросе "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Доллары. Фото из открытых источников
Экономический и финансовый эксперт Алексей Кущ считает, что учетная ставка НБУ 25% есть однозначным сигналом того, что она не будет пересматриваться до второй половины 2024-года.
По его мнению, НБУ будет "печатать" доходы для коммерческих банков, привлекая почти всю их свободную ликвидность на свои депозитные сертификаты. Можно будет заработать и на ОВГЗ, но здесь НБУ уже "уценивает" этот инструмент при определении суммы залога со стороны банков под свой рефинанс. Тем самым, "намекая", что подобное "дисконтирование" продолжится до тех пор, пока доходность ОВГЗ Минфина не превысит доходность его депозитных сертификатов, то есть покуда она не приблизится к отметке 30%. А тем временем, ЦБ РФ снизил свою базовую ставку на 50 бп до уровня 7,5%.
Он прогнозирует, что внешних инвестиций у нас пока не будет. Мы можем рассчитывать лишь на государственные капитальные вложения, инвестиции населения и части национального бизнеса. И на кредитование. Без которого, остановится практически все. То есть, эффективная монетарная политика – это важнейшая составляющая нашей Победы.
Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек отметил, что процентные ставки по депозитам выросли с момента повышения учетной ставки в июне достаточно серьезно, но рынок сохраняет потенциал для роста доходности депозитов, что позволяет сохранить ставку на текущем уровне.
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