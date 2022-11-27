В 2023-м печатный станок остановят: о чем говорят такие намерения и действия НБУ

С 2023 года эмиссионное финансирование госбюджета Украины (частичное покрытие расходов за счёт печати гривны) прекратится. Об этом стало известно по итогам встречи главы НБУ Андрея Пышного и его заместителя Сергея Николайчука с послом США в Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт. Как оцениваете данные заявления и действия НБУ в последнее время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Гривны. Фото из открытых источников

Гарантировать, что печатный станок будет полностью остановлен невозможно

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин подчеркивает, что центральные банки в странах с адекватной экономической и фискальной политикой всегда защищают свою независимость от правительства. При этом, отмечает он, стабильность национальной валюты и контроль инфляции по-прежнему являются ключевыми задачами для Центробанков.

"В свете изложенного, а также того факта что инфляционные ожидания в Украине растут и постепенно приближаются к отметке за 30% в год, попытки дальнейшей активной монетизации расходов бюджета и государственного долга инъекциями НБУ – это прямая дорога к гиперинфляционной спирали. Этому и пытается противостоять новое руководство Нацбанка своим заявлением о сворачивании "печатного станка" в 2023 году. Позиция, на мой взгляд, целиком профессиональная и обоснованная. Доллар по 60 никому в нашей стране не нужен", – поясняет Вячеслав Черкашин.

Но это, к сожалению, теория, акцентирует он. А война в Украине – это жестокая действительность. И гарантировать, что печатный станок будет полностью остановлен невозможно.

"Скорее всего, подобные заявления (стоп станок) нужно трактовать как целевые маяки, к которым нужно стремиться, – размышляет аналитик. – Но окончательное решение о эмиссии будет приниматься по результатам оценки существующей на тот момент ситуации, включая размеры поддержки Украины со стороны цивилизованного мира, в том числе благодаря новой программе с МВФ".

Если нам в следующем году зарубежные партнеры не дадут 40 млрд долларов, то печать денег будет

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Эмиссия – это, конечно, нехорошо. Но, если нам в следующем году зарубежные партнеры не дадут 40 млрд долларов, то печать денег будет. Потому что в госбюджет-2023 заложена "дыра" в один триллион грн. И закрывать ее планируется за счет средств из-за рубежа. Если их не дадут – будет эмиссия, если дадут – не будет".

Что касается действий НБУ в целом, то эксперт оценивает их как положительные.

"Банковская система работает, несмотря на огромные проблемы (война в целом и обстрелы в частности, проблемы с электричеством). Даже в прифронтовой зоне, на подконтрольных нам территориях, действуют отделения, банкоматы, идут платежи", – отмечает Александр Охрименко.

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