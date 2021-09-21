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В Кабмине некоторые чиновники будут получать зарплату в е-гривне

Проект пока будет пилотным

сегодня, 18:36
Автор:

Антон Рудак

Нацбанк и Министерство цифровой трансформации планируют до конца года начать выдавать зарплаты сотрудникам своего ведомства в электронной гривне. Об этом в ходе круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински" в институте Горшенина сообщил директор департамента стратегии и развития Национального банка Украины Арсен Марчук. 

В Кабмине некоторые чиновники будут получать зарплату в е-гривне

Гривна, фото с открытых источников

Проект будет пилотным, так как возможности пока ограниченные. А вот со следующего года в Минцифре планируют более масштабно внедрять зарплаты в электронных гривнах. 

Ранее о том, что украинцы в скором будущем будут постепенно отказываться от бумажных зарплат сообщал Глава Минцифры Михаил Федоров в интервью "ТСН".

"Точно нужно начинать не с социальных выплат. Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает. Мы изучаем опыт других стран, которые запустили пилоты или пытаются ввести подобные электронные валюты. Использование электронной гривны действительно имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование. Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны", — говорит Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что с компанией Apple ведутся переговоры, чтобы Siri заговорила на украинском. Работник Apple  должен слушать и анализировать аудиофайлы и ставить оценку ответам голосового помощника. Кандидат на соответствующую должность должен знать украинский язык в совершенстве и различать нюансы его диалектов. Siri будут учить понимать и отвечать на украинском языке.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ukNVSVO2LXU
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