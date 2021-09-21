В Кабмине некоторые чиновники будут получать зарплату в е-гривне

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Антон Рудак
Нацбанк и Министерство цифровой трансформации планируют до конца года начать выдавать зарплаты сотрудникам своего ведомства в электронной гривне. Об этом в ходе круглого стола "Легализация виртуальных активов по-украински" в институте Горшенина сообщил директор департамента стратегии и развития Национального банка Украины Арсен Марчук.
Гривна, фото с открытых источников
Проект будет пилотным, так как возможности пока ограниченные. А вот со следующего года в Минцифре планируют более масштабно внедрять зарплаты в электронных гривнах.
Ранее о том, что украинцы в скором будущем будут постепенно отказываться от бумажных зарплат сообщал Глава Минцифры Михаил Федоров в интервью "ТСН".
Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что с компанией Apple ведутся переговоры, чтобы Siri заговорила на украинском. Работник Apple должен слушать и анализировать аудиофайлы и ставить оценку ответам голосового помощника. Кандидат на соответствующую должность должен знать украинский язык в совершенстве и различать нюансы его диалектов. Siri будут учить понимать и отвечать на украинском языке.
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