В Китае построили необычную солнечную электростанцию: она может работать ночью

В Китае была создана первая в мире двухбашенная солнечная электростанция, которая способна производить 1,8 млрд кВт электроэнергии в год. Особенностью солнечной электростанции стало то, что она способна работать ночью, когда на небе нет солнца.



Солнечная электростанция в Китае. Фото из открытых источников

Компания China Three Gorges Corporation завершает строительство уникальной по многим характеристикам солнечной электростанции вблизи округа Гуачжоу в провинции Ганьсу. Солнечная электростанция будет иметь две башни высотой 200 метров вокруг которых будут установлены 30 тыс. зеркал, охватывающих площадь сбора света около 800 тыс. квадратных метров. Зеркала изготовлены из специальных материалов с эффективностью отображения до 94%.

Зеркала обладают способностью отслеживать движение солнца. Они концентрируют солнечные лучи на восточной башне утром и автоматически настраиваются на западную во второй половине дня. Обе башни имеют общий паровой турбогенератор, который от солнечных лучей превращает воду в пар высокого давления и способен производить 1,8 млрд кВт энергии в год.

Кроме того, солнечная электростанция способна работать ночью, когда солнце недоступно. Китайские инженеры заполнили башни здания расплавленной солью, выполняющей роль огромной тепловой батареи. Соль сохраняет избыток тепла днем и отдает его ночью, позволяя генераторам работать непрерывно в течение суток.

Китайцы утверждают, что их проект не должен ограничиваться двумя башнями, и в будущем может быть расширен более сложными конструкциями для повышения эффективности. Солнечная электростанция будет запущена до конца 2024 года и позволит сократить выбросы до 1,53 млн. тонн углерода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай попал в список основных покупателей российского газа.

Также "Комментарии" писали, что Украина на фоне поставок электроэнергии в другие страны усиливает графики отключения света для населения.