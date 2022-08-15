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В Минфине дали совет украинцам – во что вкладывать деньги во время войны, чтобы не прогореть

После повышения учетной ставки Национальным банком о кредитовании вообще стоит забыть

сегодня, 10:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Больше всего выгоды будет, если вкладывать гривну в военные облигации. Это даст возможность сберечь средства во время войны и инфляции. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине дали совет украинцам – во что вкладывать деньги во время войны, чтобы не прогореть

Гривны. Фото из открытых источников

Министр заявил, что он верит в гривну, несмотря на такое непростое для страны время.

"Сейчас мы предлагаем по инструменту чуть дольше 1 года — 16% (ставка по ОВГЗ, — ред.), это достаточно существенная компенсация. Я не уверен, что есть бизнес, который предложит больший заработок", — отметил Марченко.

Сергей Марченко считает, что хранить средства на депозитных счетах украинцы тоже могут. Таким образом удастся хотя бы немного, но погасит ь скачок инфляции. При этом Марченко отметил, что рост ставок по депозитам по крайней мере в банках зависит от такой необходимости для финансовых учреждений. Банки не могут повышать ставки, не понимая, как потом отдавать людям проценты. Банкиры должны четко понимать, как инвестировать в этот ресурс, чтобы бесконечно не наращивать пассивную базу.

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/marchenko-hotim-vyigrat-voynu-zhit-voobrazhaemom-1660473601.html
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