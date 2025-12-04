В Минфине сказали, когда введут НДС для «упрощенцев»: будет переходный период

В Украине заставят ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения, платить налог на добавленную стоимость.

Внедрят его не для всех, а заработает нововведение, вероятно с 2027 года. Об этом в интервью Lb.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, государство намерено "выровнять условия" для работающих на упрощенной системе и бизнеса, который уже является плательщиком НДС. Министр подчеркнул, что сейчас упрощенка используется не только мелкими предпринимателями для предоставления услуг или консультаций, но и крупными компаниями, которые используют упрощенцев для уклонения от уплаты налогов.

Марченко признал, что эта реформа сложна и непопулярна, но считает ее неизбежной. Вопрос, по его словам, также активно обсуждался с Международным валютным фондом и избежать изменений не удастся.

К 2027 г. планируется переходный период, в течение которого предпринимателям будут объяснять логику и механизмы будущих нововведений. Министр подчеркнул, что это решение не является внезапным.

"Если вы посмотрите планы, которые Министерство финансов готовит годами, они тоже включали эту норму. Такие меры непопулярны, но они важны. И в этот период у нас не было возможностей переговорного маневра, чтобы снять их с обсуждения", — сказал министр.

Марченко также заявил о необходимости усиления внутренней налоговой базы. По его словам, Украина в значительной степени зависит от внешнего финансирования — речь идет о десятках миллиардов долларов ежегодно, а потому правительство должно демонстрировать международным партнерам способность самостоятельно аккумулировать доходы в бюджет.

