У Мінфіні сказали, коли запровадять ПДВ для «спрощенців»: буде перехідний період

В Україні змусять ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, сплачувати податок на додану вартість.

ФОПів змусять платити ПДВ. Фото: з відкритих джерел

Запровадять його не для всіх, а запрацює нововведення, ймовірно з 2027 року. Про це в інтерв’ю Lb.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами урядовця, держава має намір "вирівняти умови" для тих, хто працює на спрощеній системі, та бізнесу, який вже є платником ПДВ. Міністр наголосив, що зараз "спрощенка" використовується не лише дрібними підприємцями для надання послуг чи консультацій, а й великими компаніями, які "використовують спрощенців" для ухилення від сплати податків.

Марченко визнав, що ця реформа є складною і непопулярною, але вважає її неминучою. Питання, за його словами, також активно обговорювалося з Міжнародним валютним фондом, і уникнути змін не вдасться.

До 2027 року планується перехідний період, протягом якого підприємцям пояснюватимуть логіку та механізми майбутніх нововведень. Міністр підкреслив, що це рішення не є раптовим.

"Якщо ви подивитесь плани, які Міністерство фінансів готує роками, вони теж включали цю норму. Такі заходи непопулярні, але вони важливі. І цей період в нас не було можливостей переговорного маневру, щоб зняти їх з обговорення", — сказав міністр.

Марченко також заявив про необхідність посилення внутрішньої податкової бази. За його словами, Україна значною мірою залежить від зовнішнього фінансування — йдеться про десятки мільярдів доларів щороку, — а тому уряд повинен демонструвати міжнародним партнерам здатність самостійно акумулювати доходи до бюджету.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", Кабінет міністрів України повторно зареєстрував законопроекти, якими передбачається оподаткування доходів, отриманих від продажу речей на онлайн-платформах.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що оподаткуванню підлягатимуть такі сфери діяльності, як оренда житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування, особисті послуги, продаж товарів та надання в оренду транспортних засобів.