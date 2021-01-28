В Минсоцполитики объяснили, получат ли пенсии украинские заробитчане (ВИДЕО)

Советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир рассказал, есть ли в украинских заробитчан получить пенсии за работу, которую они выполняли в других странах. Помощь чиновника транслировалось в эфире телеканала "UA: Общественное".

Смогут ли украинские заробитчане рассчитывать на выплаты заграничных пенсий? Фото из открытых источников

И сразу о главном — украинские трудовые мигранты могут рассчитывать на получение пенсионных выплат за свою работу за рубежом. Дело лишь в том, работают они легально или нет. Во втором случае пенсионные фонды других стран не могут выплачивать никаких средств за труд украинцев.

Как пояснил Шамбир, есть два типа соглашений, по которым лицам может начисляться пенсия — территориальное и пропорциональное. Для работников, легально оформленных за границей, лучшим вариантом является пропорциональное.

"При пропорциональном принципе ни одна страна не делает межгосударственных каких-то пересчетов. Деньги выплачиваются конкретно человеку за то, что он сделала в этой стране. Это основной принцип", — отметил советник министра.

Также Николай Шамбир акцентировал внимание на главных принципах возможности получения пенсий за работу за рубежом.

"Если есть легальная занятость, если есть легальные отчисления в пенсионные соответствующих фондов, то будет и пенсия", — пояснил чиновник.

Самыми яркими примерами стран, которые сотрудничают по пенсионному обеспечению с Украиной, является Польша и Великобритания. Причем с Польшей у нашего государства подписано соответствующее соглашение, гарантирующее начисление денежного вознаграждения при выходе на заслуженный отдых и при возвращении украинца на родину.

"Даже если [в Польше — ред. ] проработали менее пяти лет, это учитывается в стаж", — отметил Шамбир.

С Великобританией, к сожалению, Украина соглашения не подписала, впрочем наши граждане могут получать так называемые "пенсии из Европы" — при условии постоянного проживания в этой стране и, соответственно, трудоустройства. Только при возвращении в Украину их работа за границей не будет учитываться при пенсионных выплатах.

Отвечая на вопрос о количестве пенсионеров, которые уже сегодня получают выплаты за свой труд в других государствах, Шамбир конкретной цифры не назвал.

"Скажу так... Несколько десятков тысяч [человек — ред. ]", — сообщил чиновник.

Также Шамбир добавил, что Украина, в свою очередь, также перечисляет определенное количество денег в другие страны на оплату пенсий иностранным гражданам, которые работают у нас.

Ранее "Комментарии" рассказывали о возможном стремительном сокращении пенсии в Украине. Кроме того, на портале можно узнать, представители какой категории населения получают в нашем государстве высокие пенсии.

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