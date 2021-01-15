Больше в 20 раз: кто в Украине получает самую высокую пенсию

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии украинца составляет 3,5 тысячи гривен. А люди, которые в прошлом работали судьями, получают в 20 раз больше. Информацию об этом подтверждают данные, которые опубликованы на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто в Украине получает самую высокую пенсию. Фото: unsplash

Средние выплаты, согласно данным Пенсионного фонда Украины:

• пенсии по возрасту — 8 330 485 человек, средняя пенсия — 3 538,97 гривны,

• по инвалидности — 1 426 553 человек, средняя пенсия — 2 679,45 гривны,

• в связи с потерей кормильца — 531 849 человек, средняя пенсия — 3 012,50 гривен,

• за выслугу лет — 214 304 человек, средняя пенсия — 3 205,53 гривен,

• социальные пенсии — 72 843 человек, средняя пенсия — 1 786,06 гривны,

• пожизненное денежное содержание судей — 3 538 человек, средняя пенсия — 67 961,39 гривны.





Стоит также добавить, что пенсии военнослужащих получали 551 382 людей, их пенсия составляла 5 583,21 гривны.

Кроме того, за прошлый год средняя пенсия судей увеличилась на 48,1 процента, что на 22 087,12 гривен больше. Средняя пенсия по Украине выросла только на 13,8 процента, что на 424,53 грн больше.

Как сообщало издание "Комментарии", какую пенсию хотят получать украинцы. Недавно "Комментарии" писали о том, какую зарплату хотят получать украинцы. Теперь стало известно, какой бы размер пенсии удовлетворил потребности украинских пенсионеров. Граждане хотят получать в 3,3 раза больше, нежели получают сейчас.

Напомним, какую зарплату хотят получать украинцы. Был проведен социальный опрос, который показал, какая бы заработная плата удовлетворила потребности работающего украинца. Так, согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц. Добавим, что это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Опрос был проведен компанией Research&Branding Group.

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