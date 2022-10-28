В НБУ спрогнозировали, когда после падения в Украине начнут расти зарплаты

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", после непростого 2022 года должен наступить более оптимистичный 2023-й. По крайней мере об этом свидетельствует отчет Нацбанка Украины. Главный финансовый регулятор страны прогнозирует, что в 2023 году номинальная заработная плата вырастет на 32,8% после падения на 26,9% в этом году.
В 2023 году реальные зарплаты будут расти. Фото: УНИАН
В отчете также говорится, что количество соискателей значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низкая. Это заставляет соискателей работы соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.
Читайте также на портале "Комментарии" — к чему готовится Россия, продолжая разговоры о "грязной бомбе" – способен ли Запад на превентивный удар, чтобы усмирить агрессора.
Также издание "Комментарии" сообщало — у Путина озвучили условие, чтобы Россия перестала бить по энергосистеме Украины – в ОП уже ответили.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости