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В НБУ спрогнозировали, когда после падения в Украине начнут расти зарплаты

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн

сегодня, 16:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", после непростого 2022 года должен наступить более оптимистичный 2023-й. По крайней мере об этом свидетельствует отчет Нацбанка Украины. Главный финансовый регулятор страны прогнозирует, что в 2023 году номинальная заработная плата вырастет на 32,8% после падения на 26,9% в этом году. 

В НБУ спрогнозировали, когда после падения в Украине начнут расти зарплаты

В 2023 году реальные зарплаты будут расти. Фото: УНИАН

"В 2023 году реальные зарплаты будут расти ввиду повышения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но достаточно медленно из-за отраслевых диспропорций. Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) — на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных — на 4,6%", — говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что количество соискателей значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низкая. Это заставляет соискателей работы соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.

"В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплаты имеющимся работникам. В результате продолжается сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении", — говорится в сообщении.

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Источник: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q4.pdf?v=4
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