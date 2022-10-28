В НБУ спрогнозировали, когда после падения в Украине начнут расти зарплаты

Как передает издание "Комментарии", после непростого 2022 года должен наступить более оптимистичный 2023-й. По крайней мере об этом свидетельствует отчет Нацбанка Украины. Главный финансовый регулятор страны прогнозирует, что в 2023 году номинальная заработная плата вырастет на 32,8% после падения на 26,9% в этом году.

В 2023 году реальные зарплаты будут расти. Фото: УНИАН

"В 2023 году реальные зарплаты будут расти ввиду повышения спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но достаточно медленно из-за отраслевых диспропорций. Номинальные зарплаты в Украине в 2022 году упадут на 12,3%, реальные (с учетом инфляции) — на 26,9%. В 2023 году ожидается рост номинальных зарплат на 32,8%, реальных — на 4,6%", — говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что количество соискателей значительно превышает имеющиеся рабочие места, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличии работы низкая. Это заставляет соискателей работы соглашаться на работу не по специальности и уменьшать зарплатные ожидания.

"В условиях снижения финансовой устойчивости предприятий работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплаты имеющимся работникам. В результате продолжается сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении", — говорится в сообщении.

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