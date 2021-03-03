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Главная Новости Бизнес финансы В Одессе построят дорогу стоимостью 2,21 миллиарда гривен
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В Одессе построят дорогу стоимостью 2,21 миллиарда гривен

В Одессе создадут дорогу в обход компании "Евротерминал", которая брала деньги за въезд на территорию местного порта

сегодня, 09:05
Автор:

Кириєнко Анна

В Одессе построят объездную дорогу до местного порта. На ее строительство выделят 2,21 миллиарда гривен. Об этом сообщает Telegram-канал "Картель".

В Одессе построят дорогу стоимостью 2,21 миллиарда гривен

Сколько потратят на создание объездной дороги в Одессе. Фото: nikvesti.com

Согласно сообщению, договор на строительство дороги в обход компании "Евротерминал" был заключен с фирмой "Родстрой".

Известно, что компания "Евротерминал" берет за въезд в порт 16,7 доллара с каждого грузовика. Когда объездная дорога будет построена, водителям грузовых автомобилей не придется платить.

Вопрос о бесплатном проезде был поднят еще в 2019 году президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Гарант страны попросил мэра Одессы Геннадия Труханова урегулировать вопрос организации бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта.

Строительство дороги должно завершиться в 2022 году. Согласно информации от Telegram-канала "Картель", строительство несколько затягивается.

"В текущем году из выделенных на нее средств потратят только 40 миллионов гривен, а другие освоят только в 2022 году", — отмечается в сообщении.

Журналисты "Картеля" предполагают, что такое оттягивание способствует "Евротерминалу", поскольку фирма еще некоторое время сможет брать плату с водителей грузовых автомобилей за въезд на территорию порта.

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Источник: https://t.me/ZE_kartel/2602
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