В парламент внесут законопроект об амнистии капиталов

Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевую декларацию" (или об амнистии капиталов). Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцева.

По его словам, текст закона уже согласован с главой государства и выстроен на базе того законопроекта, который Гетманцев разработал еще в прошлом году.

"Тот результат, который получился в итоге, в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение и голосование парламента", - заключил политик.

При этом он уточнил, что осенью не планируется глобальных налоговых изменений - системные изменения будут внедряться с 2022 года.

"К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой. Поэтому, скорее всего, (хотелось бы, чтобы Минфин наконец справился с разработкой налоговых политик) системные изменения будут внедряться уже с 2022 года", - отметил председатель комитета.

Также Гетманцев подчеркнул, что в парламенте отсутствует консолидированная позиция по законопроектам о свободных экономических зон и пакета законопроектов о поддержке промышленности.

"Как нет и по реформе налогообложения доходов, уменьшение эффективной ставки по налогообложению доходов. Для меня это личный вызов, я планировал реализовать эту идею для страны и для бизнеса", - сказал парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о новой стоимости газа для населения с сентября.





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