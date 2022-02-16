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В правительстве нашли выход, как выполнить обещание Зеленского по повышению зарплат военным

В правительстве хотят обложить дополнительным налогообложением сверхприбыль газодобывающих компаний, чтобы найти деньги для повышения зарплат военным и учителям

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В правительстве уже знают, где взять деньги на обещанное президентом Зеленским повышение зарплаты военным. Дополнительные средства могут появиться в бюджете после того, как будет обложена дополнительной рентой сверхприбыль газодобывающих компаний. Как информирует издание "Комментарии", об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал глава Комитета ВР по финансам и налогам Данил Гетманцев.

В правительстве нашли выход, как выполнить обещание Зеленского по повышению зарплат военным

Данил Гетманцев. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказал, что с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вчера состоялось совещание с компаниями, добывающими природный газ. Во время встречи речь шла о том, что на сегодняшний день у нас слишком высокие цены на газ и соответственно правительство предложило, чтобы сверхприбыль от добывающих газ компаний обложить дополнительной рентой, в связи с тем, что они получают сегодня сверхприбыли.

"Таким образом мы предлагаем перераспределить эту сверхприбыль таким образом, чтобы все деньги направить на повышение зарплат военным, учителям, на компенсацию в разнице тарифа на газ, который на сегодняшний день слишком высок", – рассказал Гетманцев.

Он добавил, правительство предлагает вводить дополнительное налогообложение до определенной планки, оставить условия налогообложения, например, до 400 долларов за тысячу кубометров, а сверхприбыль, то есть средства, которые получают дополнительно, перераспределять в государственный бюджет. Так появятся дополнительные средства, которые можно будет направлять на повышение зарплат военнослужащим.

Также Данило Гетманцев объяснил, что цена на газ беспрецедентно высока и с этим сегодня никто не спорит. Поэтому это не предмет дискуссии и обсуждения.

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