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В Раде рассказали, какая ситуация с блокированием накладных в январе

Раньше показатель блокировки был 0,6-0,8% от всех налоговых накладных.

сегодня, 10:13
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Автор:

Давиденко Евгения

После решения Министерства финансов об изменении алгоритма блокирования налоговых накладных в последнем квартале 2022 года ситуация значительно ухудшилась. В частности, количество блокировок в октябре выросло до 1,52%, в ноябре — до 1,75%. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на страницу в Telegram заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины Ярослава Железняка.

В Раде рассказали, какая ситуация с блокированием накладных в январе

Фото: pixabay


По его словам, в последнем месяце прошлого года ситуация с блокировкой налоговых накладных несколько улучшилась: процент блокировок упал до 1,46%, но показатель оставался "очень высоким", добавил нардеп.


Согласно сообщению Железняка, после изменений "в то славное постановление Минфина о не блокировании накладных на небольшие суммы и прочее", которые заработали с 11 января этого года, ситуация улучшилась.


"Сейчас (по состоянию на январь) количество заблокированных накладных упало до 1,07%, если уже после введения изменений (с 11 января) то наконец-то показатель упал ниже 1% (до 0,99%). Это все еще много. Но тенденция к уменьшению понятна", — отметил народный депутат.


Железняк также отметил, что сейчас активно проблемой занимается рабочая группа с представителями экспертной среды и бизнес-ассоциаций для дальнейшего усовершенствования системы.


"Показатель, к которому должна прийти система уже в этом году – это не более 0,2%, что будет почти незаметно для бизнес среды", – резюмировал заместитель председателя профильного комитета ВРУ.


Как известно, в октябре правительство поддержало предложение Минфина по модификации алгоритмов блокирования налоговых накладных, внеся изменения в постановление №1165. В связи с этим количество заблокированных налоговых накладных увеличилось в два раза.



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