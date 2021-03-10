В Украине могут отметить бонусы за использование банковских карт, а за оформление новых карточек возможно придется платить. Об этом сообщили в ТСН.

В Украине может стать платным открытие новых банковских карточек - фото из открытых источников

По данным источника, изменения могут произойти из-за законопроектов о межбанковских комиссиях, которые народные избранники предлагают снизить искусственным путем.

Сообщается, что вскоре все удобство карточек может исчезнуть. В Верховной раде уже присутствуют два законопроекта о регуляции межбанковской комиссии или интерчейндже. Это комиссия, которую банк, обслуживающий предпринимателя, платит банку, который выдал карточку покупателя, за каждую оплату, совершающуюся с помощью карты.

Согласно данным источника, данную комиссию в парламенте предлагают снизить искусственно. Предполагается, что в результате этого вырастет популярность безналичного расчета. Однако, не исключено, что решение сработает иным образом.

"Во-первых, развитие инфраструктуры приема платежных карточек останавливается, а в худшем случае еще и сужается. Во-вторых, сворачиваются программы лояльности — это кэшбек, бонусы, которые предоставляют банки. Сокращаются или исчезают льготные периоды кредитования по кредитным картам", — сказал заместитель руководителя Национального Банка Украины Алексей Шабан.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что Нацбанк Украины обнародовал отчет о работе с обращениями потребителей финансовых услуг в 2020 году. В отчете можно легко проследить, чем преимущественно недовольны граждане. Отмечается, что за вторую часть 2020-го года количество обращений заметно возросло.

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