В Украине подорожает свинина: причины и актуальная цена

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МЕНЮ
Елизавета Черных
В Украине увеличивается стоимость свинины, в результате чего уменьшается спрос. Об этом сообщила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно в комментарии УНН.
В Украине подорожает свинина - фото из открытых источников
По словам специалиста, увеличение цен на мясо связано с подорожанием зерновых, которыми кормят свиней.
Эксперт добавила, что в течении года цены на зерновую группу и подсолнух выросли на 20-40%. Соответственно выросла и себестоимость свинины.
При этом она предположила, что подобная ситуация может спровоцировать сокращение поголовья свиней, что в свою очередь уменьшит спрос на мясо в стране.
Специалист подчеркнула, что украинцы уже стали употреблять меньшее количество мяса в связи с высокой ценой продукта.
Ранее издание "Комментарии" писало, что за время карантина стоимость некоторых товаров возросла в несколько раз. Отдельными ценовыми "качелями" отличилась и мясная продукция.
По словам руководителя Министерства аграрной политики Украины Романа Лещенко, такие изменения спровоцированы коронавирусной ситуацией и повышением цены на зерно.
Роман Лещенко говорит, что одним из главных факторов, "регулирующих" стоимость мяса как на украинском, так и на мировом рынках, являются зерновые культуры. По словам чиновника, за последний год стоимость только форвардов по кукурузе выросла вдвое. Сейчас за тонну такой продукции производители запрашивают около 280 долларов. В 2020 году эта цена колебалась в районе 140 долларов за тонну.
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Игорь
сегодня, 16:15
Я ее и по 90 не покупаю, дороже и тем более не стану покупать.