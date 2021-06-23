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Главная Новости Бизнес финансы В Украине подорожает свинина: причины и актуальная цена
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В Украине подорожает свинина: причины и актуальная цена

По словам эксперта, украинцы стали употреблять меньше свинины

сегодня, 17:05
Автор:

Елизавета Черных

В Украине увеличивается стоимость свинины, в результате чего уменьшается спрос. Об этом сообщила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно в комментарии УНН. 

В Украине подорожает свинина: причины и актуальная цена

В Украине подорожает свинина - фото из открытых источников

По словам специалиста, увеличение цен на мясо связано с подорожанием зерновых, которыми кормят свиней.

Эксперт добавила, что в течении года цены на зерновую группу и подсолнух выросли на 20-40%. Соответственно выросла и себестоимость свинины. 

"И составляет в некоторых хозяйствах до 40 грн/кг, а в некоторых низкотехнологичных фермах эта цифра даже больше. Сегодня килограмм живца стоит 41-45 грн, соответственно некоторые фермы работают или в ноль, или даже ниже рентабельности", — рассказала эксперт. 

При этом она предположила, что подобная ситуация может спровоцировать сокращение поголовья свиней, что в свою очередь уменьшит спрос на мясо в стране.

Специалист подчеркнула, что украинцы уже стали употреблять меньшее количество мяса в связи с высокой ценой продукта.  

Ранее издание "Комментарии" писало, что за время карантина стоимость некоторых товаров возросла в несколько раз. Отдельными ценовыми "качелями" отличилась и мясная продукция.

По словам руководителя Министерства аграрной политики Украины Романа Лещенко, такие изменения спровоцированы коронавирусной ситуацией и повышением цены на зерно.  

Роман Лещенко говорит, что одним из главных факторов, "регулирующих" стоимость мяса как на украинском, так и на мировом рынках, являются зерновые культуры. По словам чиновника, за последний год стоимость только форвардов по кукурузе выросла вдвое. Сейчас за тонну такой продукции производители запрашивают около 280 долларов. В 2020 году эта цена колебалась в районе 140 долларов за тонну. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1933748-v-ukrayini-ochikuyetsya-zrostannya-tsini-na-svininu-ta-salo
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Обусуждения

Игорь

сегодня, 16:15

Я ее и по 90 не покупаю, дороже и тем более не стану покупать.

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