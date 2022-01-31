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В Украине подорожают пластиковые пакеты: сколько будем платить

Подорожание пластиковых пакетов будет способствовать ограничению их обращения

сегодня, 18:03
Автор:

Елизавета Черных
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Начиная со вторника, 1 февраля, украинцам придется больше платить за пластиковые пакеты. Цена на штуку составит от 2 до 3 гривен зависимо от характеристик товара. Соответствующее решение Кабмин принял в декабре 2021 года, пишет "Украинская правда". 

В Украине подорожают пластиковые пакеты: сколько будем платить

Пластиковые пакеты - фото из открытых источников

Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг с 1 февраля составят: 

- 2 гривны за пакет без ручек и боковых складок;

- 2,50 гривен за пакет без ручек, но имеющий боковые складки, или же без складок, но с ручками; 

- 3 гривны за пакет с ручками и складками по бокам. 

В свою очередь в Министерстве экономики отмечают, что подорожание пластиковых пакетов будет способствовать ограничению обращения таких товаров и улучшению экологической ситуации в Украине. 

Напомним, с 10 декабря 2021 года украинцам приходится покупать пластиковые пакеты в супермаркетах. Торговые сети, не выполняющие норму закона, будут вынуждены платить штрафы в размере от 1700 до 3400 гривен. При этом, в случае повторной фиксации нарушения, им придется платить еще больше — от 3400 до 8500 гривен. 

Если говорить о том, чем можно заменить привычные пластиковые пакеты, то в первую очередь, это многоразовые пакеты-сетки. Переносить товары в таких пакетах удобно. Кроме того, будут использовать и бумажные пакеты, однако те не пригодны для многоразового использования. 

Отметим, что 1 июня парламент принял проект закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", действительно ли пакеты представляли серьезную угрозу экологической ситуации в стране, а также кто больше всего может пострадать от нововведений. 



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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/01/31/681920/
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