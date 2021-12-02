В Украине расширили список, куда можно потратить тысячу Зеленского за вакцинацию

За тысячу гривен, которые получат граждане, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, можно будет купить книги. Соответствующая программа "еПоддержка" стартует 19 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Глава Минэкономики отметила, что ведомство провело встречу с представителями культурной сферы, Института книги, Ассоциацией книгоиздателей и книгораспространителей, а также проанализировали потери в сфере книгоиздательства, которые повлек карантин. Так, по результатам встречи, было принято решение, что 1000 гривен за вакцинацию от СOVID-19 можно будет потратить на приобретение книг.
"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "еПоддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", — добавила Свириденко.
Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поощрения вакцинированных украинцев. Так, в нашей стране будут внедрены новые программы для предпринимателей и соотечественников, понесших убытки от введения карантина. С 19 декабря через приложение "Дия" полностью вакцинированные граждане реально получат 1 тысячу гривен. Потратить деньги можно
будет на абонемент в спортзал, походы в кино или театр, а также на авиаперелет или проезд в железнодорожном транспорте.
Эксперты для портала "Комментарии" оценили это решение,
вызвавшее еще до принятия законопроекта как позитивные, так и скептические отклики в экспертной среде, а также рассказали, какие изменения (уточнения) следует внести в проект закона ко второму чтению.
Тысяча гривен - фото: 24 канал
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