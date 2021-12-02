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В Украине расширили список, куда можно потратить тысячу Зеленского за вакцинацию

Программа по выплате средств стартует 19 декабря

сегодня, 18:00
Автор:

Елизавета Черных
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За тысячу гривен, которые получат граждане, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, можно будет купить книги. Соответствующая программа "еПоддержка" стартует 19 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написала министр экономики Украины Юлия Свириденко. 

Глава Минэкономики отметила, что ведомство провело встречу с представителями культурной сферы, Института книги, Ассоциацией книгоиздателей и книгораспространителей, а также проанализировали потери в сфере книгоиздательства, которые повлек карантин. Так, по результатам встречи, было принято решение, что 1000 гривен за вакцинацию от СOVID-19 можно будет потратить на приобретение книг. 

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "еПоддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", — добавила Свириденко. 

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поощрения вакцинированных украинцев. Так, в нашей стране будут внедрены новые программы для предпринимателей и соотечественников, понесших убытки от введения карантина. С 19 декабря через приложение "Дия" полностью вакцинированные граждане реально получат 1 тысячу гривен. Потратить деньги можно будет на абонемент в спортзал, походы в кино или театр, а также на авиаперелет или проезд в железнодорожном транспорте.

Эксперты для портала "Комментарии" оценили это решение, вызвавшее еще до принятия законопроекта как позитивные, так и скептические отклики в экспертной среде, а также рассказали, какие изменения (уточнения) следует внести в проект закона ко второму чтению.  

В Украине расширили список, куда можно потратить тысячу Зеленского за вакцинацию

Тысяча гривен - фото: 24 канал


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Источник: https://www.facebook.com/Svyrydenko.Yulia/photos/a.106051045244565/112534257929577
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